Seguint la tònica dels últims dies continua l’entrada massiva de vehicles per les dues fronteres. Aquest dissabte al matí s’han registrat retencions de fins a 6 quilòmetres a l’N-145.

Un dels punts on més cues s’han format és, com és habitual, a Sant Julià de Lòria en direcció nord.

Des del 23 de desembre fins divendres a la nit havien entrat ja al país més de 200.000 cotxes, molt per sobre de les previsions inicials de Mobilitat, que havia estimat que fins a Reis n’entrarien uns 160.000.

Els hotels presenten xifres d’ocupació molt bones, en molts casos per sobre del 90%. Tant dissabte com diumengees preveuen més retencions tant per entrar com per sortir.