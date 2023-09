Continua l’atapeïda agenda bilateral d’Andorra a Nova York

El president polonès, Andrzej Duda i el cap de Govern, Xavier Espot (SFGA)

Segueixen les trobades entre mandataris a l’Assemblea General de les Nacions Unides, a Nova York. El cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut trobades amb el president de Polònia, la presidenta d’Eslovènia i el primer ministre de Malta, per a exposar-los el procés d’acostament d’Andorra amb l’Acord d’associació. Espot ha explicat als seus homòlegs que aquest acord és fonamental per a la diversificació i el desenvolupament de l’economia d’Andorra.

Així, aquest dimecres, Espot s’ha trobat amb el president polonès, Andrzej Duda, amb qui també ha tractat la cooperació financera i la possibilitat d’impulsar un Conveni de no doble imposició. Han instat als ministres de finances dels dos països a trobar-se en el marc del la pròxima reunió de l’FMI.

En la reunió bilateral mantinguda amb la presidenta d’Eslovènia, Nataša Pirc Musar, Espot ha mostrat el suport i la solidaritat d’Andorra per les conseqüències de les inundacions ocorregudes en aquest país.

Durant la trobada, els dos mandataris han compartit la prioritat de pal·liar els efectes que el canvi climàtic té en les zones de muntanya i han acordat col·laborar i compartir experiències en aquest àmbit. També, en el marc de l’acord de col·laboració signat el 2014 entre els dos països, han tractat les vies de cooperació

en àmbits com la innovació i la recerca, l’estratègia turística i la cooperació financera, amb l’impuls de la negociació d’un Conveni de no doble imposició entre els dos països.

Finalment, amb el primer ministre de Malta, Robert Abela, han tractat la celebració dels Jocs del Petits Estats d’Europa que va acollir el país aquest estiu i que ha passat el relleu a Andorra de cara al 2025. Ambdós han coincidit que aquest esdeveniment esportiu és una bona ocasió per a reforçar la cooperació i el diàleg entre els Estats de petita dimensió europeus.

Precisament, i amb motiu de la celebració dels Jocs que acollirà Andorra el 2025, Espot ha convidat a Abela a visitar oficialment Andorra. Tots dos han coincidit en l’oportunitat d’impulsar les relacions en diferents àmbits.





Agenda paral·lela del cap de Govern

Així mateix, el cap de Govern, Xavier Espot, ha assistit a la Cimera anual del fòrum econòmic i empresarial, el Concordia Anual Summit, que se celebra de manera paral·lela a l’Assemblea General de les Nacions Unides per a analitzar els reptes globals més urgents. Prenen part de la trobada assessors polítics, empresaris d’arreu, representants d’associacions no governamentals i mandataris de diferents països. Espot, ha estat convidat per aquest grup d’experts i ha assistit a les xerrades programades.

El cap de Govern també ha pogut assistir a la recepció oferta per Txèquia i Eslovàquia als alts mandataris aplegats a Nova York amb motiu de l’Assemblea General de l’ONU.





Andorra i Islàndia signen un acord per a implementar un programa de treball i vacances per als joves dels respectius països

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor i la ministra d’Afers Exteriors d’Islàndia, Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir, han signat aquest dimecres un acord entre els dos països per a la mobilitat dels joves de 18 a 30 anys, que té com a objectiu facilitar estades al territori de les dues parts principalment per vacances, que poden combinar-se esporàdicament amb treball.

Concretament, l’entesa facilita l’adquisició d’un visat per a viure i treballar de forma recíproca entre ambdós països per un període de 12 mesos, prorrogable per un període màxim de 12 mesos més. Previsiblement aquest nou conveni es podrà aplicar durant l’any que ve amb la comunicació corresponent de l’obertura de convocatòria i els requisits concrets per a poder-hi accedir.

Aquest nou programa de mobilitat juvenil es converteix en el setè acord de mobilitat i se suma als ja establerts amb Canadà, Irlanda, Alemanya i a la futura signatura de l’acord amb Austràlia que encara no està en vigor. Recentment també s’ha signat i negociat aquest tipus d’acord amb el Regne Unit i la República de Corea, que s’espera que entrin en funcionament l’any que ve.







Imma Tor tracta l’agenda europea amb el ministre d’Afers Exteriors de Xipre i d’Hongria

En el marc de les Nacions Unides, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’ha reunit amb el ministre d’Afers Exteriors de Xipre, Constantinos Kombos, per a tractar la cooperació bilateral. Els dos ministres han celebrat el recent nomenament de l’ambaixadora d’Andorra a Xipre, Gemma Cano, i han coincidint en el pas significatiu que representa per a enfortir les relacions entre els països. En aquest sentit han acordat refermar la col·laboració en l’àmbit del turisme i les relacions econòmiques. El ministre xipriota s’ha interessat per l’avançament en les negociacions de l’Acord d’associació amb Europa i ha mostrat el seu suport a Tor en aquest procés cabdal per a Andorra.

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor també s’ha reunit amb el seu homòleg a Hongria, Péter Szijjártó, amb qui ha tractat els avenços en les negociacions amb la UE per a l’Acord d’associació. El ministre hongarès s’ha interessat per l’agenda europea i s’han emplaçat a mantenir un diàleg estret de cara a la presidència d’Hongria, durant el segon semestre de 2024, del Consell de la Unió Europea.

Els dos ministres han celebrat les bones relacions entre els dos països que compten amb acords com el Conveni de no doble imposició i el Protocol de Cooperació en matèria de turisme.





Andorra signa l’establiment de les relacions diplomàtiques amb Santa Lucia

Aquest mateix dimecres, la ministra d’Afers Exteriors d’Andorra, Imma Tor, i la ministre d’Afers Exteriors de Santa Lucia, Alva Romanus Baptiste, s’han trobat per a signar l’establiment de les relacions diplomàtiques entre els dos països. Ambdues mandatàries han celebrat la signatura i han acordat impulsar la cooperació en diferents àmbits.

La ministra Tor també ha pogut participar en la reunió sobre les detencions forçoses, organitzada per Canadà, així com a la trobada anual de dones ministres oferta per les ministres de Liechtenstein i de Canadà.





Cimera d’Alt Nivell d’Ambició Climàtica

La delegació andorrana també ha participat en la celebració de la Cimera d’Alt Nivell d’Ambició Climàtica, convocada pel secretari general de l’Assemblea General de les Nacions Unides, António Guterres, amb la voluntat de reclamar als alts mandataris aplegats a Nova York a adoptar mesures d’adaptació per a pal·liar i neutralitzar l’emissió de gasos d’efecte per a respondre a l’estat d’emergència climàtica i ecològica.