Continua la tendència positiva en la matriculació de vehicles

El mes de novembre es van matricular 367 vehicles, la qual cosa suposa una variació percentual positiva del 12,9% respecte al mateix mes de l’any passat. Cal destacar les variacions negatives de les categories camions i camionetes i altres, especialment aquesta última, que cau un 72,7%. En canvi, turismes experimenta una variació positiva del 21,5%, passant de 233 a 283 matriculacions i motocicletes i ciclomotors passen de 52 a 57, amb una variació del 9,6%.

Segons les dades fetes públiques pel departament d’Estadística, cal destacar que les matriculacions de vehicles des del gener fins al novembre han estat de 3.974 unitats, un 20,9% més en comparació al mateix període anterior, en el que es van matricular 3.287 vehicles. Tots els grups presenten variacions positives excepte altres; així, turismes creix un 26,2%; camions i camionetes un 15,8% i motocicletes i ciclomotors un 12,2%. En canvi, altres presenta una variació negativa del 13,2%.

Si es tenen en compte les dades dels darrers dotze mesos, es pot veure que han rebut plaques noves 4.363 vehicles, el que representa una variació percentual positiva del 19% respecte al mateix període anterior, en què es van matricular 3.667 unitats. Han tingut variacions positives turismes, amb un 23,1%; motocicletes i ciclomotors, un 13,4% i camions i camionetes, un 13,1%. Per contra, altres, amb un 13,2% presenta una variació negativa.

Aquest mes de novembre ha tingut una variació positiva, la gasolina amb un 32%. Per contra, gasoil, amb un 40,7% presenta una variació negativa. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, se n’han matriculat setze, vuit més que el mateix mes de l’any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n’han matriculat 63, 28 més que l’any anterior. Per últim, dels vehicles sense carburant, aquest mes se n’ha matriculat un, és a dir, quatre menys que al mateix mes de l’any anterior.

Entre els mesos de gener i novembre, i en comparació amb el mateix període de l’any anterior, cal destacar l’augment de matriculacions en els vehicles híbrids de gasolina endollable, amb un 114,6% (55 vehicles més); en els híbrids de gasoil no endollable, amb un 118,5% (32 més); els híbrids gasolina no endollable, amb un 87,8% (137 vehicles més), així com l’augment en els vehicles elèctrics 100%, amb un 61,6% (45 vehicles més).

Durant els darrers dotze mesos, i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar l’augment de matriculacions en els vehicles híbrids de gasoil no endollable amb un 125% (35 vehicles més) i híbrids de gasolina endollable, amb un 124,5% (66 més). En la resta de categories s’han matriculat 2.549 vehicles de gasolina, 1.100 de gasoil, 316 vehicles híbrids gasolina no endollable, 127 vehicles elèctric 100%, 84 vehicles sense carburant i cinc vehicles híbrid gasoil endollable.