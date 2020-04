Continua la reducció d’infectats actius passades dues setmanes de l’inici del desconfinament

En les darreres hores hi ha hagut 45 nous curats de coronavirus el que en suma un total de 468 i confirma que la corba d’afectats (actualment 745, 2 més que ahir) té una clara corba descendent. Aquesta circumstància fa pressentir que, tal i com es va preveure, dilluns pugui obrir la construcció i els negocis del sector. Tot i això, el ministre portaveu ha dit que en breu el Govern ho anunciarà i no ha volgut confirmar-ho.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha afegit en la roda de premsa d’aquesta tarda que s’està valorant de poder ampliar les possibilitats de donar més “llibertat” a la població per poder gaudir de més condicions per a poder sortir dels seus domicilis.

Pel que fa a la resta de dades sanitàries, Martínez Benazet ha afegit que a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 24 ingressats, 1 menys que ahir, i a la Unitat de cures intensives 14, un menys que ahir. D’aquests 8 necessiten ventilació mecànica.

Respecte al personal sanitari hi ha 42 afectats i 5 més dels cossos especials.

Al Centre sociosanitari El Cedre hi ha 25 infectats, 7 dels quals provenen de la residència Salita i un del seu domicili. 7 d’aquests padrins estan esperant l’alta definitiva.