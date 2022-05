Continua la recerca del veí de la Seu d’Urgell desaparegut a Peníscola

La Policia Local de Peníscola i la Guàrdia Civil han reforçat aquests dies la recerca del veí de la Seu d’Urgell que va desaparèixer dilluns de la setmana passada en aquesta població del Baix Maestrat.

Aquestes darreres hores, l’Ajuntament de Peníscola ha compartit un comunicat emès per la família del padrí, de 85 anys, en què demana “col·laboració urgent”. Concretament, s’ha demanat que els propietaris de càmeres de videovigilància del centre urbà del municipi revisin o facilitin les imatges enregistrades els darrers dies per comprovar si s’hi observa algun moviment sospitós o si s’hi pot localitzar l’home, Josep Mir Boix. La petició s’adreça a càmeres instal·lades en comerços, habitatges o vehicles que estiguin enfocades al carrer de manera total o parcial. Des del consistori han detallat que les imatges obtingudes seran d’ús exclusiu per a la investigació policial, que duen a terme els dos cossos policials responsables de la recerca.

Sobre aquesta sol·licitud, que s’adreça bàsicament a veïns i comerciants de Peníscola, s’ha concretat que interessa especialment el visionat de la franja horària del dilluns 9 de maig al vespre i la nit (entre les 19.30 h i la mitjanit), que és quan se sospita que va desaparèixer. L’última constància de presència que es té de Josep Mir és aquell dia cap a 2/4 de 8 del vespre, quan passejava pel passeig marítim de la població castellonenca, en direcció a Benicarló. En aquell moment portava un pantaló gris, una jaqueta blava, una ronyonera, ulleres de sol i una gorra de color beige.