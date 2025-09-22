Continua el procés formatiu dels tecnificats de l’FGA amb una trobada a l’Arieja

Dos equips de la Federació de Golf d’Andorra (FGA), formats per jugadors del projecte de tecnificació esportiva van participar aquest passat diumenge en un trobada de golf amb unes seleccions procedents de l’Arieja, i Tolosa, a les instal·lacions del Club de Golf de l’Ariège. Aquesta trobada s’emmarca en el procés formatiu que ha instaurat l’FGA als seus tecnificats amb l’objectiu de competir i compartir experiències amb esportistes de similars condicions.
Amb una meteorologia que no era del tot idònia per a jugar a golf, Andorra A i Andorra B van finalitzar la trobada en quarta i cinquena posició, respectivament, amb un total de 385 punts i 399. La guanyadora va ser l’Ariège, selecció amfitriona amb un total de 375 punts.