Títol: Contes d’aventures

Escriptor/a: DEFOE, Daniel; VERNE, Jules; STEVENSON, R. L.

Il·lustrador/a: Eloi Matas i Riera

Adaptació: Oriol Canosa

Editorial: La Galera

Pàgines: 132

Edat: a partir de 7 anys

Aquest volum inclou les adaptacions de tres novel·les clàssiques del segle XIX, fetes amb molt d’encert i amb un llenguatge entenedor, però mantenint la flaire dels relats d’aventures. Les il·lustracions són àgils i adequades a l’esperit de cada relat, i el llibre es tanca amb un suplement, «La sala dels mapes», on l’adaptador presenta diverses dades i curiositats sobre els temes dels llibres i els seus autors. No us perdeu el simpàtic comiat. Bravo també pel pròleg, que convida a llegir els clàssics sense prejudicis literaris ni ideològics.

Dit això, i constatant la qualitat de la feina feta, assenyalaria als editors dues qüestions: una, que el títol Contes d’aventures no és gaire afortunat. No cal ser un gran expert en literatura per saber que no és el mateix un conte que una novel·la, que és el que s’està adaptant aquí. Dues, que tampoc no apareix la paraula «adaptació», ni tan sols en el pròleg. Crec que els lectors i els mediadors agrairíem una informació un xic més precisa.

Ana Díaz-Plaja / Clijcat / Faristol