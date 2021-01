Consultes diplomàtiques per conèixer l’abast del decret de França

Davant l’anunci del primer ministre francès, Jean Castex, que va agafar per sorpresa també l’Executiu, la ministra de Turisme Verònica Canals va fer arribar un comunicat a tots els representants del sector turístic, per assegurar que la via diplomàtica es posava en marxa per poder fer valdre els drets i les particularitats de les relacions entre el Principat i l’estat francès davant un nou decret, que encara no s’hauria publicat oficialment.

Jean Castex, primer ministre de França, anunciava aquest divendres que a les 12 d’aquest dissabte a la nit qualsevol persona provinent d’un país de fora de la Unió Europea hauria de presentar una PCR negativa per entrar al país.