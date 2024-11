Constituït el nou Consell d’Infants d’Encamp amb 17 propostes per a millorar la parròquia

El Comú d’Encamp ha constituït aquest matí de dimarts el nou Consell d’Infants amb 13 consellers i conselleres infantils titulars i 12 substituts i substitutes, que han jurat càrrec i han presentat un total de 17 propostes per a la millora de la parròquia. La sessió constitutiva ha comptat amb la cònsol major, Laura Mas, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, i la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut, Maribela Moreno.

La cònsol major ha agraït la participació de les escoles i els seus membres i ha destacat que la “missiva dels nous consellers i conselleres és treballar conjuntament amb tots els vostres companys les propostes que ens presenteu i que ens aporten una visió diferent i, alhora, ajuden a fer que la parròquia sigui millor. Perquè vosaltres, els infants, sou la veu d’un col·lectiu molt important i el nostre futur”.

D’altra banda, el conseller Joan Sans ha remarcat que els consellers i conselleres “que esteu avui aquí representeu a tots els infants de la parròquia. A més, em vull sumar a les paraules de la cònsol i dir que més enllà de tenir la vostra veu present, que és essencial, també recordar-nos que nosaltres hem sigut infants, i la perspectiva que es té durant aquesta etapa és molt diferent”. Per això, “és tan important que feu aquest camí i que plegats puguem analitzar les propostes”.





Propostes medi ambientals, esportives, de seguretat vial i demanda de nous espais d’oci

Pel que fa a les presentacions, l’Escola Andorrana del Pas de la Casa ha proposat la creació d’un skatepark cobert i accions regulars de neteja col·lectiva a la vila, com el Clean Up Day, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la importància de cuidar i mantenir l’entorn natural en bones condicions.

Des de l’Escola Francesa del Pas de la Casa, els infants han presentat accions com refer el terra de davant de l’Església de Sant Pere, realitzar activitats d’estiu i jocs de neu durant l’hivern en zones cèntriques, fer voleibol i projeccions de pel·lícules nadalenques al Centre Esportiu i disposar d’un espai tancat on jugar a videojocs.

Seguint amb les propostes, l’Escola Francesa d’Encamp ha posat sobre la taula la creació d’un gimnàs infantil i juvenil on poder fer activitats esportives amb monitors i personal qualificat. Els consellers i conselleres també han proposat la instal·lació d’escombraries de reciclatge per als vianants en zones exteriors públiques com els parcs. Aquest darrer punt ha estat compartit amb l’Escola Andorrana d’Encamp, que ha fet la mateixa proposta afegint indrets com les escoles o les places comunals.

L’Escola Andorrana d’Encamp també ha proposat la creació d’un centre d’acollida per a animals ferits o malalts que es trobin a la parròquia, la disposició d’una sala de projeccions a mode de cinema i la instal·lació de més semàfors a la parròquia, posant com a exemple el carrer de les Bons. A més, han proposat que aquests semàfors i els fanals comptin amb plaques solars que els proporcionin l’energia per tal de contribuir a l’estalvi energètic.

Finalment, l’Escola Andorrana d’Encamp ha demanat que s’incorpori la figura d’un vigilant al Parc de l’Ossa i que es facin activitats familiars de recollida de residus per tota la parròquia.

Des del Comú s’analitzaran totes les propostes i es donarà resposta a cadascuna d’elles durant la propera sessió del Consell d’Infants. Tenint en compte que algunes siguin possiblement inversions ja previstes.





Evolució de les propostes presentades en el darrer mandat del Consell d’Infants

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha aprofitat la sessió per a recordar l’estat i evolució d’algunes de les propostes presentades durant l’anterior mandat del Consell d’Infants.

En aquest sentit, ha anunciat que el projecte de pressupost per a l’any 2025 contempla la remodelació d’espais interiors i exteriors de les instal·lacions de l’Escola Bressol Els Marrecs, incloent l’accés al pati de l’antiga escola, una demanda que es va fer durant l’anterior Consell d’Infants.

Tanmateix, donant resposta a una de les propostes que ha sorgit avui i que ja es va fer durant el mandat anterior, la millora del terra de l’Església, Sans ha recordat que l’any que ve es posarà en marxa el projecte de remodelació dels voltants de la plaça.

En el marc de les anteriors peticions, i seguint amb les inversions al Pas de la Casa, el conseller ha assegurat que les futures remodelacions del Centre Esportiu contemplen la viabilitat d’un espai de cal·listènia. A més, s’ha sanejat el camp de futbol del Pas de la Casa, retirant les tanques i les xarxes, i de cara al projecte de pressupost de l’any 2025 es preveu la millora general d’aquest espai.

Una altra acció empresa des del Comú com a resultat dels Consells d’Infants ha estat la instal·lació de bústies d’intercanvi de llibres tant a Encamp com al Pas de la Casa, en ubicacions com el Parc de l’Ossa o el Parc del Ieti, entre d’altres.

D’altra banda, de cara al primer trimestre de l’any 2025, els centres escolars de la parròquia, juntament amb els departaments d’Infància i Joventut i Afers Socials del Comú d’Encamp, realitzaran diverses visites al Rober Solidari perquè els infants i joves en puguin conèixer les seves instal·lacions. Una demanda també feta des del Consell d’Infants.

Finalment, el conseller ha recordat que, havent “enviat des del Comú una carta al Govern com a responsable de les instal·lacions de l’Escola Francesa d’Encamp, s’ha efectuat la millora i reparació de la recoberta del pati de l’escola, donant així actuació” a una de les peticions més reclamades durant l’anterior Consell d’Infants.





Els consellers i les conselleres d’aquest nou mandat són:

Escola Francesa d’Encamp

Consellers i conselleres:

– Daniel Cofian Vargas

– Enoa Garcia Buton

– Júlia Martin Mas

Suplents:

– Ainara Olivares Gallo

– Leo Dos Santos Lamoroux





Escola Francesa del Pas de la Casa

Conselleres:

– Matilde Moreira da Silva

– Laia Ruffinoni

Suplents:

– Safae Madane

– Théo Julien Valette





Escola Andorrana d’Encamp

Consellers i conselleres:

– Oriana Veigas Pereira

– Valentina González Balvidares

– Emma Martínez Auguet

– Ona Vinós Vila

– Inés Vargas Venable

– Marc Trigo Gonzalez

Suplents:

– Carla Lopes Meda

– Eudald Babi Juan

– Marta Pérez Azzopardi

– Kilian Díaz Cuaresma

– Meritxell Mendes da Costa

– Tania Colipai Serradell





Escola Andorrana del Pas de la Casa

Conselleres:

– Martina Velasquez Angarita

– Lara Cardoso Pereira

Suplents:

– Santiago Enriquez Rojas

– Leonardo Da Fonseca Pereira