Constància i determinació

Sent constants i determinants atraiem la sort, i el concepte anomenat coincidència no és més que haver-se preparat anteriorment per a reconèixer-ho i treure-li profit. Les oportunitats per a aconseguir els nostres desitjos estan per tot arreu però si no estem preparats per a rebre-les, passaran de llarg. Qualsevol objectiu que ens marquem, si no va seguit de constància, no evolucionarà i si, a més a més, no està determinat perdrà el seu sentit. Aquests dos conceptes són la clau per a aconseguir els nostres somnis, sense ells, el nostre esforç no es veurà recompensat i bàsicament perquè haurà estat una cosa temporal. No es tracta d’arribar abans, ni d’esforçar-se més, sinó, d’adquirir un estil de vida, uns hàbits que ens facilitin el camí.

No importa què et proposis aconseguir, baixar de pes, estalviar una certa quantitat de diners, millorar intel·lectualment, aconseguir una parella sentimental, etc. El fet de no abandonar i continuar intentant-ho per molt difícil que es posin les coses és la definició de determinació, t’has proposat una meta i vols arribar-hi. Després, la definició de constància és moderar l’esforç, regular-lo, que sigui continu però sense pausa, de res serveix començar molt fort si a mig camí et quedes sense alè. Igualment, la part més important del procés és l’experiència adquirida mentre buscaves com superar els obstacles trobats i això es tradueix en l’enfortiment o adquisició de l’actitud proactiva.

T’adones que el teu estat mental depèn gairebé per complet de les teves ganes de gaudir, d’interpretar les situacions segons vinguin i no de com volguessis que fossin. T’adones que no sempre pots seguir el camí triat i que has d’emmotllar-te a les situacions, l’important és arribar a la meta, no com. Aquesta manera de pensar ve condicionada per la determinació perquè has triat un objectiu i no un altre, has determinat quin serà.

També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri