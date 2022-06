Conservar la llet materna

Com sabem, la llet materna és l’aliment més complet que podem donar al nostre bebè. Desgraciadament, sovint la tornada a la feina no facilita la lactància, per la qual cosa conservar la llet és sens dubte la millor manera d’assegurar-nos que el bebè estigui ben alimentat fins i tot durant la nostra absència.

Per a conservar la llet de la millor manera possible, cal seguir unes pautes que van des de la simple extracció fins al moment de les preses.

Extracció de la llet

És important fer-ho de manera adequada. Per a això, és crucial abans de començar, rentar-se bé les mans, i si pot ser, també prendre una dutxa.

Neteja dels envasos

Essencial és, també, assegurar-nos que tant els recipients que farem servir (biberons, bosses de refrigeració o pots), així com el tirallet, estiguin ben nets i secs. Per a rentar-los podem fer-ho tant en el rentavaixella, en un bullidor especial o a mà, però sempre tenint en compte que de fer-ho manualment, haurem de deixar que s’assequin “a l’aire”.

Conservació

Un cop extreta la llet, tenim dues opcions. Podrem ficar-la en envasos en el frigorífic (sempre que la llet vagi a consumir-se en el mateix dia o en els immediatament posteriors, ja que en cas contrari podria espatllar-se) o bé, congelar-la. S’empri un mètode o un altre, assegura’t que l’espai on anirà situada la llet està destinat només a això, a fi d’evitar barrejar-la amb altres aliments.

Si optem per congelar la llet, en cap cas guardarem la llet per més de 5 o 6 mesos.

Si, en canvi, la volem conservar en el frigorífic, cal tenir en compte les següents temperatures:

– Si la zona de la nevera, es troba entre 0° i 4 °C, la llet podria conservar-se durant 3 o 4 dies.

– Si la zona de la nevera, està a 15 °c o més, la llet no durarà més de 8 h, per la qual cosa, passat aquest temps, serà millor desfer-se d’ella.

Descongelació

Quan vulguem consumir la llet, per a descongelar-la, mai farem ús del microones. Els passos aconsellables serien: 1) Passar-la del congelador al frigorífic, i que passi a la nevera almenys 12 hores, i 2), Deixar-la a temperatura ambient unes 2 hores abans de consumir-la.