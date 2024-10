Conservació de la fruita: Nevera o fora?

Una nevera amb fruita i verdura (Getty images)

La conservació de la fruita és un aspecte clau per a mantenir-ne la frescor, el sabor i les propietats nutricionals. Tot i que moltes persones pensen que totes les varietats de fruita s’han de posar a la nevera, no sempre és així. Depenent de la fruita, la seva temperatura ideal de conservació pot variar. A continuació, detallarem quines espècies és millor guardar a la nevera i quines han de quedar fora d’ella per a una millor conservació.

Fruita que s’ha de conservar a la nevera:

Algunes varietats maduren ràpidament o es fan malbé a temperatura ambient. Aquestes és millor conservar-les en fred per a allargar-ne la vida útil.

Fruita vermella (maduixes, gerds, nabius): Són delicades i es deterioren amb facilitat. La nevera les mantindrà fresques durant uns dies més.

Raïm: Mantingut a la nevera, el raïm pot conservar-se fresc i cruixent fins a una setmana.

Cireres: Igual que les fruita vermella, són peribles i es beneficien del fred per a mantenir-se en bon estat.

Síndria i meló (un cop tallats): Quan es tallen, aquestes fruites han de guardar-se a la nevera per a evitar que perdin frescor i qualitats nutritives.

Préssecs i prunes (madurs): Si ja estan madurs, s’han de conservar a la nevera per a evitar que continuïn madurant massa ràpid.

Pomes i peres (si es vol allargar la conservació): Si es volen guardar durant molt temps, és recomanable conservar-les a la nevera. No obstant això, també poden estar a temperatura ambient durant uns dies.





Fruita que s’ha de conservar fora de la nevera:

Algunes varietats de fruita necessiten estar a temperatura ambient per a madurar correctament i desenvolupar tot el seu sabor. Posar-les a la nevera massa d’hora pot alterar la seva textura o aturar-ne la maduració.

Plàtans: La nevera pot fer que la pell dels plàtans es torni fosca. Convé deixar-los fora fins que estiguin madurs i, si es volen conservar més temps, es poden posar a la nevera un cop madurs, tot i que la pell s’enfosquirà.

Fruita tropical (mango, pinya, papaia): Aquesta fruita s’ha de conservar a temperatura ambient fins que maduri. Després, si no es consumeix immediatament, es pot guardar a la nevera.

Préssecs, nectarines i prunes (no madurs): Convé deixar-los fora fins que estiguin madurs. La nevera pot aturar la maduració i fer-los perdre sabor i dolçor.

Alvocats: Els alvocats han de madurar a temperatura ambient. Un cop madurs, si no es consumeixen, es poden posar a la nevera per a retardar-ne la descomposició.

Tomàquets: Malgrat ser considerats habitualment una verdura, els tomàquets són fruita. S’haurien de mantenir fora de la nevera per a conservar el seu sabor i textura. A la nevera, perden la seva suculència.

Cítrics (taronges, llimones, llimes): Els cítrics poden conservar-se bé fora de la nevera durant unes setmanes. Si es volen conservar durant més temps, es poden posar a la nevera.





Consells addicionals:

Evitar el contacte entre la fruita i la verdura: Algunes fruites, com les pomes i els plàtans, emeten etilè, un gas que accelera la maduració d’altres fruites i verdures. És important mantenir-les separades per a evitar que altres productes es facin malbé ràpidament.

No rentar la fruita fins que es consumeixi: La rentada pot augmentar la humitat i, per tant, el risc de floridura. És millor rentar-les just abans de consumir-les.