CONSENS per Escaldes vol un bus interparroquial amb Andorra la Vella

El candidat a cònsol menor de CONSENS per Escaldes, Quim Dolsa i la número 11 Carolina Llorens (CONSENS)

El número dos de la candidatura de CONSENS per Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, s’ha referit a la candidatura contrària afirmant que “no cal parlar massa” de mobilitat sostenible i bus comunal quan “fa dos anys que ja funciona”. Així, Dolsa ha afegit que el bus comunal “el vàrem posar en funcionament nosaltres perquè creiem molt en la sostenibilitat col·lectiva”.

Una fórmula, segons Dolsa, que ha permès reduir els desplaçaments en cotxe i ha ajudat a les persones amb dificultats per a poder moure’s per l’interior de la parròquia. Amb tot, Dolsa ha recordat que les converses per a posar en marxa un bus interparroquial amb Andorra la Vella estan molt avançades i que “seria bo que els dos comuns ho tirin endavant”.

Dolsa també s’ha referit a les mesures d’estalvi energètic. En aquest sentit, Dolsa ha assenyalat que “estem substituint les energies fòssils allà on podem”. Alhora, Dolsa ha recordat que “treballem amb FEDA per a connectar els edificis comunals a la xarxa de calor i seguirem en aquesta línia”. I és que la voluntat final és, segons Dolsa, “deixar a les generacions futures el millor món possible”.

La candidata número 11 Carolina Llorens també s’ha referit a les mesures d’estalvi energètic afegint que “les que es duran a terme serviran per a contribuir a contrarestar els efectes del canvi climàtic” i, alhora, ha recordat que aquestes “han permès un gran estalvi en les finances públiques”.