CONSENS: “Hem posat en valor real la vall del Madriu més enllà dels programes electorals”

Membres de la candidatura de CONSENS per Escaldes-Engordany (CONSENS)

La candidatura de CONSENS per Escaldes-Engordany ha posat en valor, aquest matí de dimecres, totes les accions que s’han fet durant aquests darrers quatre anys sobre la vall del Madriu – Perafita – Claror. En aquest sentit, la candidata Magda Mata, que ha estat acompanyada de la també candidata Sara Valls, ha assenyalat que “hem estat el primer Comú que ha cregut i potenciat la vall del Madriu”. Així, Valls ha afegit que “aquest darrer mandat ha estat el primer, des de fa molts anys, que ha posat en valor real la vall i que ha fet una feina que va més enllà dels programes electorals”.

En aquesta línia, Magda Mata ha assenyalat que la voluntat de CONSENS és continuar treballant sobre el potencial de la vall del Madriu-Perafita-Claror i sobre el projecte de la borda de Ràmio. Així, Mata ha dit que amb la compra de la borda del Sabater “volem reconstruir-la i fer un centre d’interpretació que marqui l’entrada principal a la vall del Madriu”.

Per la seva banda, Sara Valls ha destacat la voluntat de potenciar la ramaderia extensiva com a mitjà de gestió forestal i destinar una atenció especial als boscos lligada amb la problemàtica creixent de la salut mental de les persones. En aquest sentit, Valls ha assenyalat que “entenent la natura com un actiu important per a la salut de les persones volem utilitzar els boscos amb fins terapèutics”.