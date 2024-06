Consells preventius per a la revetlla de Sant Joan

Petards. Foto: EOG

Pel que fa a la revetlla de Sant Joan, des de Protecció Civil es destaca la importància de seguir algunes indicacions bàsiques per tal de poder gaudir de la jornada amb la màxima seguretat possible. El director de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, Cristian Pons, s’ha referit a comprar els productes només en llocs autoritzats, preveure mitjans segurs per a encendre el material o tenir en compte les diferents categories i comprar productes adaptats a l’edat de cada usuari, entre d’altres.

Pons també ha recordat la importància de ser prudents en el transport i en la manipulació dels petards, així com el fet d’encendre’ls amb l’ajuda d’una metxa o de no llençar-los cap a la multitud ni cap a les zones amb vegetació.