Consells perquè les plantes d’interior es mantinguin sanes

Les plantes d’interior requereixen cures perquè creixin sanes i fortes. El secret està en conèixer les necessitats de cada planta. No obstant això, existeixen regles bàsiques aplicables a totes perquè es mantinguin en excel·lents condicions. Vegem-les.

Les plantes necessiten una ubicació on rebi una bona il·luminació, però sense sol directe que pot cremar les seves fulles. Els canvis bruscos de temperatura les perjudiquen, per això no és recomanable col·locar-les prop de fonts de calor o de fred. A l’hivern cal anar amb compte amb els corrents d’aire.

Pel que fa al reg, el seu excés pot ocasionar que les arrels es podreixin. Cal adaptar-lo a l’estació de l’any i a les necessitats de cada planta. Per regla general, han de regar-se quan la part superior del substrat està sec.

Les suculentes i cactus necessiten poca aigua, en canvi, les plantes amb flors necessiten una mica més sobretot els mesos de floració. Les plantes tropicals estan acostumades a viure en un hàbitat amb una gran humitat ambiental, per la qual cosa agrairan que les polvoritzis amb aigua.

És necessari treure la pols a les plantes d’interior perquè es vegin millor. Això no sols millora l’aparença de les plantes, sinó que les ajudés a absorbir millor la llum.

Per Decoracion2.com