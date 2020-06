Viatjar amb nens pot resultar per a molts pares una experiència estressant. La veritat és que cal armar-se de molta paciència i intentar adaptar el viatge més als gustos d’ells que als nostres propis. I és que no té cap sentit planificar unes vacances de visites culturals a museus, esglésies i monuments amb nens petits, ja que el més probable és que s’avorreixin i ens amarguin els dies de descans. També caldrà tenir en compte la seva forma física, doncs no podem tampoc omplir-los d’excursions si habitualment durant l’any no estan acostumats a caminar massa, perquè correm el perill de no finalitzar cap de les rutes que ens proposem.

Sempre és millor no plantejar-se cap objectiu i fer sobre la marxa, sense un calendari omplert de milers d’activitats planificades, perquè en molts casos ens tornarem amb la sensació de no haver fet res.

El millor és marcar una proposta oberta i flexible i anar complint-la sense presses, i pensar que l’important no és tant el que visitarem sinó passar temps en família.

Pel que fa als destins, quan són petits, millor optar per llocs amb parcs temàtics pròxims, activitats a l’aire lliure, piscina, platja i on existeixi una àmplia oferta d’oci per als nens. Ja tindrem temps quan siguin més grans de realitzar un altre tipus de viatge més cultural.

Si decidim viatjar en cotxe i el viatge és molt llarg, és millor preveure una parada a mig camí amb allotjament inclòs. Podrem descansar, a ells no se’ls farà tan pesat i podrem aprofitar per a conèixer millor alguna ciutat interessant. Una altra opció és viatjar de nit perquè la passin descansant i el viatge se’ls faci més amè. En qualsevol dels casos, és útil proveir-se de medicaments contra el mareig.

Una de les tasques més tedioses a l’hora de viatjar amb nens és la preparació de les maletes. Cal tenir en compte que és un viatge en família i no es tracta de cap mudança, per la qual cosa és important saber prioritzar i rendibilitzar al màxim l’espai de la maleta. Si anem amb el nostre vehicle podrem prendre’ns alguna llicència i carregar alguna cosa més, però si triem l’avió, el tren o qualsevol altre transport, haurem de reduir molt la càrrega.

És veritat que quan viatgem amb un bebè, tot es més complicat, pel fet que necessitarem portar moltes més coses, però el tema se simplifica a mesura que els nens es van fent una mica més grans. Això sí, importantíssim quan viatges amb un nen que no camina, plantejar-se portar la motxilla portabebès, i deixar a casa el carret, ja que és molt més còmode i són més pràctics els desplaçaments i ens permetran tenir les mans lliures en tot moment.

Centrant-nos en les maletes de nens una mica més grans, hem de tenir en compte que si bé fins als tres anys haurem de responsabilitzar-nos nosaltres d’elles, entre els 3 i els 7 anys hem de deixar que siguin els nens qui ens ajudin en la preparació. Els encanta sentir-se responsables i partícips del viatge, alhora que fomentem la seva autonomia.

A partir dels set anys ja es podran encarregar ells mateixos del seu propi equipatge, tot i que s’aconsella que els fem un repàs perquè no deixin res de l’imprescindible.

Quant al contingut de la maleta, repassem què és el que sí o sí haurem d’incloure en ella. El primer i més important (perquè no es pot adquirir en destí), és tota la documentació necessària: documents d’identitat, passaports, llibre de família, així com targetes sanitàries per si ens veiéssim obligats a desplaçar-nos al metge, tot i que en cas d’urgència, ens atendran igualment sense problema.

La roba i el calçat dependrà molt de la destinació triada i dels dies que duri el viatge.

Tot i que els nens es taquen més que els adults tant menjant com jugant, no és necessari portar tot l’armari, només “per si de cas”. Portarem sempre peces que siguin còmodes com pantalons curts, samarretes, algun vestit fresc i almenys 2 banyadors per persona. De roba, amb una muda per dia més 2 o 3 extres és més que suficient. És important que siguin combinables entre si les peces per a poder aprofitar-les millor. Quant al calçat, tan sols faran falta unes bambes, unes sandàlies o sabates més de vestir que combinin amb gairebé tot i les xancletes de platja o piscina, si és el cas. Cal no oblidar tampoc un impermeable o alguna jaqueta per si refresca algun dia.

Per als moments en què s’avorreixin, o quan ens vegem obligats a romandre a l’hotel o l’apartament perquè el dia no permeti sortir, o perquè siguin hores de molta calor per a passejos, agrairem tenir un kit d’entreteniment format per una llibreta o folis i uns llapis de colors. També podem afegir algun joc de taula de viatge i la joguina preferida dels nens.

Els articles d’higiene és millor si es pot, comprar-los en destí i estalviar-nos l’espai que suposen. No obstant això, si no estem segurs de poder proveir-nos ràpidament d’aquests productes, sempre podem recórrer als formats mini de xampú, gel i cremes de venda en grans superfícies. Tampoc pot faltar la crema protectora per al sol, així com gorres per a protegir-los el cap. En la bossa, portar un paquet petit de tovalloletes humides ens traurà de moltes dificultats.

Una altra cosa molt important en viatjar amb nens és comptar amb una farmaciola amb tot l’imprescindible: tiretes, loció antimosquits, Dalsy, Apiretal i un termòmetre.

Els flotadors, ulleres de buceig i resta de kits de platja, millor si es pot, comprar-ho tot en destí. No són coses molt cares i ocupen moltíssim espai.

És fonamental realitzar amb temps una llista completa. Així la hi podrem lliurar als nens i que siguin ells els que preparin les seves maletes. D’aquesta manera ens assegurarem que no es deixaran res del necessari.

Amb una bona planificació amb l’antelació necessària i el consens entre tots els membres de la família perquè aportin idees i triïn cada dia un d’ells les activitats que es faran, segur que les vacances en família seran molt més gratificants i al gust de tots.

Per Eva Remolina