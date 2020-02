Els arbres en contenidors o testos es poden plantar durant tot l’any, menys quan hi ha gelades. Abans de plantar qualsevol arbre o arbust, és fonamental tenir una idea del volum que adquirirà quan abasti el seu ple desenvolupament al terme dels anys.

A prop de la casa planteu arbres petits d’adult com, per exemple, prunus, olivereta, lilà, llorer, taronger, etc., i algunes espècies de palmeres.

Davant la façana de la casa podeu plantar arbres de fulla caduca, de forma que a l’hivern no creïn massa ombra en no tenir fulles i a l’estiu protegeixin del sol.

Al jardí podeu crear una zona de sol i una altra zona per estar a l’ombra. Per crear ombra podeu utilitzar arbres o pèrgoles cobertes amb enfiladisses.

Per plantar, obriu els forats un mes abans de plantar els arbres i deixeu-los així, a l’aire. Això afavorirà una bona ventilació.

Si en aquest lloc abans hi va haver altres plantes que van morir, seria necessari deixar-lo almenys 8 o 10 mesos al descobert perquè s’extingeixin els possibles fongs paràsits d’arrels que romanen latents.

Si els forats amb les pluges queden inundats molts dies, és senyal que el drenatge no és bo i s’ha de millorar.

Per Tot Sant Cugat