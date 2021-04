Consells per a un jardí perfecte al mes d’abril

Amb el mes d’abril, la primavera està ja ben viva, i és el moment de tenir cura dels jardins, i de la gespa, perquè llueixi bonica i sana durant el bon temps.

Parlem primer de la gespa. Cal fer tasques d’escarificat per a permetre que arribi l’aigua i l’aire a les arrels. Per al seu escarificat, incorporar a la mescla abonament orgànic ben descompost per a estimular el seu creixement. Abonarem amb fertilitzants líquids o granulats segons vegem les necessitats.

D’altra banda, les segues ja són gairebé setmanals i podem deixar la gespa més baixa. I si cal realitzar sembres o plantacions, és el moment de fer-ho, així com reparar aquelles zones danyades. Finalment, verifica que el reg funciona perfectament i repara’l si no és així. Així tot estarà a punt per gaudir d’una bona gespa durant l’estiu!

I parlant ja del jardí en el seu conjunt, cal mantenir el jardí net de les males herbes, aportar abonaments orgànics i arrencar els bulbs de tardor si no els tenim naturalitzats. Plantarem ja els bulbs de primavera perquè floreixin durant el pròxim estiu. I plantarem també els nostres planters de temporada. També cal vigilar les principals plagues.

Ara al mes d’abril també començarem amb els regs periòdics i anirem revisant els degotadors, els filtres, els aspersors, programadors… perquè res falli. I així, gaudireu d’un jardí preciós aquest estiu!

Per Tot Sant Cugat

Font: Floresyplantas.net