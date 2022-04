Consells per a triar les teves planxes de cabell i altres eines de calor

A hores d’ara, se’m fa molt difícil pensar en com seria la vida sense eines de calor per al cabell. Sense assecadors, sense planxes, raspalls elèctrics ni arrissadors. En el meu cas, tinc clar que seria menys còmoda i més monòtona. Acabaria agafant algun refredat i els meus pentinats serien molt més avorrits. Així que, sí, fa temps que els vaig posar el segell d'”indispensables”. Si a tu et passa el mateix i estàs pensant a fer-te amb una nova adquisició, et vindran bé els consells que trobaràs en aquesta entrada.

Les eines de calor capil·lars, com planxes de cabell i assecadors, no acostumen a ser barates i estan pensades per a durar bastant temps. Per això, has de tenir clars quins són els aspectes principals a tenir en compte a l’hora de fer la teva elecció de compra. I és que, si bé el preu és un factor que sempre és important, en aquest cas et recomano que prioritzis la qualitat de les teves eines. El teu cabell ho agrairà i, a la llarga, la teva butxaca també.

En què t’has de fixar?

Potència: quan parlem de l’ús d’assecadors en l’àmbit domèstic, una potència entre 1500 i 2000 W resulta adequada. En qualsevol cas, a partir de 1800 W ens assegurarem que l’assecament és més ràpid i el pentinat més durador.

2. Pes: de nou si parlem d’assecadors, el pes és un factor que has de tenir en compte, especialment si tens el cabell llarg. I és que, com més lleuger sigui, més còmode et serà realitzar l’assecament i manipular l’eina (per exemple, si vols realitzar un brushing). Actualment, les marques estan fent grans avanços per a compatibilitzar lleugeresa i potència. A més, els assecadors més lleugers et vindran genial per a endur-te’ls de viatge.

3. Grandària i forma: en el cas de les planxes de cabell, la grandària i forma de les seves plaques determinarà els resultats que pot oferir. Per exemple, les plaques grans aconsegueixen treballar flocs més amplis de cabell, per tant, redueixen el temps de pentinat. En canvi, les plaques més petites i amb la forma arrodonida serveixen tant per a allisar com per a ondular. Quan parlem d’arrissadors, la grandària del tub marcarà la grandària del rínxol, i el mateix succeeix amb la seva forma: un tub més aplanat és ideal per a ones i rínxols informals, mentre que un tub arrodonit crea rínxols més clàssics i sofisticats.

4. Material: seguint amb les planxes de cabell, el material de les plaques importa i molt, perquè llisquin bé i no danyin el cabell. La ceràmica acostuma a ser el material més utilitzat perquè ofereix molt bons resultats a l’hora de distribuir la calor. A algunes plaques de ceràmica se’ls afegeix turmalina, un mineral que genera gran quantitat d’ions negatius que eviten l’encrespament. Per part seva, les plaques de titani també agraden molt perquè són més resistents, lleugeres i ràpides a l’hora d’escalfar-se.

5. Control de temperatura: quan el cabell se sotmet a temperatures altes es danya, per això cal fer-ho de manera controlada. Per aquest motiu, l’ideal és comptar amb opcions de control de temperatura en totes les nostres eines de calor. 185 °C és una temperatura òptima en cabells sans, però cal reduir-la si el tens molt danyat o fi (a partir de 130° i fins a 180 °C). Les temperatures superiors es reserven per a cabells molt gruixuts i arrissats, o en tractaments de queratina, així que evita-les si no és que t’ho recomana un professional. I recorda usar sempre productes de protecció tèrmica!

6. Innovacions: les marques fan contínuament innovacions per a millorar l’eficàcia de les seves eines, assegurar la cura del cabell i facilitar el seu ús. Des de la tecnologia iònica, que evita l’encrespament, fins a la funció d’apagat automàtic després d’un temps d’inactivitat, perquè no t’emportis ensurts innecessaris.

7. Disseny: si ets una amant de les tendències, no et perdis les edicions limitades que creïn les diferents marques amb els colors de cada temporada, així com les seves col·laboracions exclusives. Trobaràs peces dignes d’admirar.

8. Servei postvenda: encara que siguin de bona qualitat, les nostres eines poden presentar algun error en un moment determinat. Per això, és important tenir clar el temps de garantia i com funciona el servei tècnic, en cas que tinguis què contactar amb ells. Aquesta informació acostuma a cercar-se fàcilment en la pàgina web de cada marca.

Per bellezactiva.com