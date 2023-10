Consells per a treure al gat a passejar

Una noia traient un gat a passejar (iStock)

El gat és una mascota que no s’acostuma a treure de passeig com succeeix amb el gos. No obstant això, sí que hi ha persones que prefereixen que surtin de casa perquè puguin estar en contacte directe amb la naturalesa i facin més exercici. En aquests casos, què es pot fer? Com es passeja a un gat? Per a treure al gat de passeig, l’opció és utilitzar l’arnès perquè no s’escapi, i tenir en compte unes regles perquè tot vagi bé.

El primer que cal saber és que un gat no es comportarà com un gos durant el passeig perquè el gat no es caracteritza per ser pacient. A més, tampoc tindrà en compte la manera de caminar de la persona com succeeix amb el ca. I, per descomptat, no cal esperar que siguin disciplinats.

D’aquesta manera, és millor fer servir l’arnès o algun tipus de corretja o similar que faci aquesta funció per a evitar que s’escapi. És important prevenir tot això per a no perdre al gat de vista i es pugui realment passejar.

Un altre aspecte a tenir en compte és que el gat sempre caminarà per davant de la persona, per la qual cosa és convenient seguir-lo de prop i evitar que es fiqui on no deu i en perills. Això també farà més fàcil que no salti o grimpi.

Sempre cal intentar que el gat camini en horitzontal per a prevenir problemes de seguretat i tenir controlada la situació. Si puja o comença a fer moviments en vertical, la situació es farà més complexa, tot i la corretja.





Per animalmascota.com