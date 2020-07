Consells per a reafirmar el pit i presumir d’escot aquest estiu

Peces lleugeres, vestits de bany i bikinis… L’escot és, sens dubte, un dels grans protagonistes de l’estiu. No obstant això, la pell del pit també és més fina, delicada i fràgil, per la qual cosa exigeix extremar les cures. En aquest article t’expliquem com reafirmar el pit i mantenir-lo hidratat i a prova de taques.

Una zona molt delicada

La pell de l’escot té unes característiques específiques que fan que sigui més delicada que la resta del cos. Com expliquen des de la signatura Yves Rocher, la pell d’aquesta zona “conté menor quantitat de fibres de col·lagen i elastina i també menor quantitat de glàndules sebàcies. Produeix menor quantitat de melanina –pigment que ens protegeix del sol–, té molt poc teixit cel·lular subcutani i el seu reg sanguini està distribuït de tal forma que disminueix el poder de regeneració cutània.”

A més, afegeixen que “l’escassetat de musculatura de subjecció de la zona origina una major tendència a la flaccidesa i d’altra banda, tenint en compte la seva situació anatòmica, està més exposada que altres zones a les radiacions solars. Per tot això l’escot es deshidrata molt sovint i apareixen amb facilitat taques, arrugues i flaccidesa, conseqüència del fotoenvelliment precoç.”

Ptosis mamària

És el nom tècnic de la caiguda del pit. Es produeix per diversos factors, com les oscil·lacions de pes, els embarassos, la lactància, els canvis hormonals, així com el pas dels anys i les males postures. A més, les variacions de volum del pit que experimentem al llarg del cicle menstrual també fan que el teixit es torni menys elàstic.

Tot això contribueix al fet que els teixits perdin tensió i el pit es torni flàccid i acabi per caure’s. No obstant això, és possible reafirmar el pit si se li dediquen les cures adequades, i sense necessitat de recórrer a la cirurgia!

7 consells per a reafirmar el pit i mantenir-lo bonic

1. Adopta bones postures. Has de mantenir-te alçada tant si estàs dreta com asseguda, amb l’esquena i el coll rectes, i les espatlles cap endarrere.

2. Aplica crema hidratant i refermant. Fes-ho per tot la zona de sustentació, és a dir, des del pit fins a les espatlles, l’escot i el coll fins a la barbeta. A més, és millor triar productes específics per a aquesta zona, especialment si hi ha flaccidesa.

3. No abusis de l’exfoliació. La pell del pit no és com la de la resta del cos, per la qual cosa és suficient amb realitzar un píling suau cada tres setmanes.

4. Tria un bon sostenidor. Que sostingui el pit sense comprimir-lo, i millor de teixit transpirable com el cotó. A l’hora de practicar esport –especialment els que provoquen moviments excessius com el jogging o l’aeròbic– també cal utilitzar un sostenidor específic. I vés amb compte amb l’efecte push-up, ja que eleva el pit però també afavoreix l’aparició de plecs i arrugues, sobretot en la zona intermamària.

5. Protegeix l’escot del sol. Ara que saps que la pell del pit es crema amb més facilitat, has d’utilitzar sempre un protector solar alt. Si, a més, té una acció refermant, molt millor.

6. Realitza exercicis per a tonificar el pit. Esports com la natació i el rem són excel·lents per a reafirmar el pit. Saltar a la corda cap endarrere també ho enforteix i millora la postura corporal. A més, també pots trobar molts tutorials d’exercicis en Internet, que podràs realitzar fàcilment a casa.

7. Evita l’aigua molt calenta. Provoca flaccidesa en els teixits i especialment en el pit. En canvi, aplicar aigua freda i realitzar cercles sobre el pit, constitueix un fabulós massatge refermant.

Et recomanem alguns productes

Bust-Lift Expert, de Lierac. Aquest tractament antiedat combina un complex refermant de oligopèptids d’avellana i un extracte despigmentant de mandarina del Japó que deixa la pell llisa i uniforme. El seu preu: 39€/75ml.

Lifting Busto, d’Yves Rocher. Formulat amb més d’un 91% d’ingredients d’origen natural, allisa les arrugues, reafirma i realça l’escot. L’actiu estrella és la fulla de la Centella Asiàtica de Madagascar, gràcies a la seva capacitat per a estimular la síntesi de col·lagen, tibant els teixits i aportant fermesa. El seu preu: 15,95€/100ml.

Aceite Corporal Andere, d’Izba Nature. Eleva, aporta volum i reafirma el pit. La seva fórmula conté extractes de llúpol, sàlvia i hamamelis i olis essencials de rosa damascena i mirra. El seu preu: 31,50€.

Bust Firming Oil, d’Alqvimia. Aquest oli reafirma, tonifica i eleva el bust de manera natural, retornant-li la seva bellesa i finor original. A més, també és un bon reequilibrant energètic. Això sí, no s’aconsella aplicar-ho durant la regla, l’embaràs o la lactància. El seu preu: 81,70€.

Reafirmante de senos, cuello y escote, de +Farma Dorsch. Aquest producte emblemàtic, amb ingredients actius d’origen vegetal, reforça l’estructura de subjecció de la pell i ajuda a retornar la forma, suavitat i el to perduts. El seu preu: 35€/200ml.

Push-up Bust, de Montibello. Aquest gel-crema amb efecte push-up actua en profunditat embellint la zona del bust i redibuixant els pits. La pell recupera la seva funció natural de sustentació, deixant el pit tonificat, ferm i elàstic.