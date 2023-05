Consells per a posar fi al mal alè dels gats

Un gat amb la boca oberta (iStock)

Al teu gat li fa mala olor l’alè? Es tracta d’un problema freqüent entre felins, causat principalment per la mala alimentació o la inadequada higiene oral de l’animal. Això sí, també pot deure’s a malalties com la diabetis, que hauràs de descartar acudint al veterinari. Afortunadament, el mal alè del gat pot solucionar-se posant en pràctica alguns senzills consells.

L’alimentació sol ser la principal culpable del mal alè en gats. Així, la recomanació és que ofereixis a l’animal boles de pinso, ja que aquestes els obliguen a mastegar, mantenint la llengua i les dents netes i lliures de carrall. D’altra banda, hi ha alguns aliments que estan pensats per a millorar la higiene bucal dels gats. A més, els premis per a felins, que contenen substàncies aromàtiques, també t’ajudaran a bloquejar la mala olor.

D’altra banda, també és recomanable acompanyar les boles de pinso amb menjar humit perquè el felí consumeixi l’aigua que realment necessita. També ajudarà col·locar bols d’aigua neta i fresca per tota la casa.

Per descomptat, és absolutament imprescindible realitzar una neteja bucal a l’animal de manera regular. Hauràs de fer-la amb una pasta de dents i un raspall específics per a felins. A més, és important que tinguis en compte que l’herba gatera, és capaç de combatre el mal alè dels gats gràcies al fet que segrega una olor de menta d’allò més intensa.





Per animalmascota.com