Consells per a passejar amb el gos per la neu

Un home passejant amb el seu gos damunt la neu (AMIC)

Passejar per la neu amb el teu gos pot ser una experiència molt divertida, però per a garantir el benestar i la seguretat del teu pelut, cal seguir alguns consells pràctics. Aquí en donem alguns:

1. Prepara el seu kit de neu. Abans de sortir, assegura’t que tens tot el necessari per a protegir el teu gos de les baixes temperatures. Un abric impermeable, protectors per a les potes, aigua per a mantenir-lo hidratat i una tovallola per a eixugar-lo són imprescindibles.

2. Evita que es perdi. Els gossos poden tenir dificultats per a seguir rastres d’olor en la neu, així que és fonamental mantenir-los sota vigilància en tot moment. Si ets un amant de les activitats a la muntanya, una bona opció és posar-li un collaret GPS, que et permetrà localitzar-lo ràpidament si es perd.

3. Protegeix les seves potes. El fred resseca la pell, i les potes dels gossos, en contacte directe amb la neu, són especialment vulnerables. Les esquerdes doloroses poden aparèixer, així que és bàsic hidratar-les després del passeig. Si el teu gos s’intenta llepar les potes, podria ser que tingui gel o sal entre els dits, cosa que pot provocar irritació.

4. Evita que mengi neu. Tot i que la neu pot semblar una diversió per al teu gos, cal tenir cura, ja que pot contenir substàncies perilloses com anticongelants, que són tòxics per als animals. A més, menjar neu pot provocar-li malestar estomacal.

5. Asseca’l bé al final del passeig. Després d’un passeig a la neu, és important assecar el teu gos per a evitar que es refredi. Utilitza una tovallola o un assecador amb aire temperat per a eixugar el seu cos i les potes. Així evitaràs que es refredi i li proporcionaràs una sensació de confort després de l’esforç.

Com saber si li agrada la neu? No tots els gossos gaudeixen igual de la neu. Si el teu gos té experiències prèvies positives amb la neu, probablement s’ho passarà bé. Però si mostren signes d’incomoditat, com ploriqueig o ansietat, és millor tornar a casa i evitar exposar-lo al fred excessiu.

Amb aquests consells, estàs preparat per a passar una jornada a la neu de manera segura i divertida amb el teu gos.





Per Tot Sant Cugat