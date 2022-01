Avui en dia, molta gent està preocupada en la cura del seu cabell i per evitar la seva caiguda. En aquest article et donarem una sèrie de consells per a evitar la caiguda del cabell.

Utilitza productes de qualitat per al teu cabell : Si vols mantenir el teu cabell sa, és important emprar productes que li aportin força al fol·licle pilós i enforteixin el teu pèl des de l’arrel. Tria xampús, condicionadors i màscares especialitzades en la cura del cuir cabellut.

Tingues en compte el teu estat emocional: Si notes un augment de la caiguda del teu pèl després d’una etapa molt estressant, no busquis només la solució en el fol·licle del teu cabell, ja que hauries de resoldre el problema emocional que causa l’estrès i, per tant, la caiguda capil·lar.

No usis tractaments nocius per al teu cabell: En l’actualitat se sol abusar en excés de tractaments bastant abrasius. Si notes un augment en la pèrdua de cabell, canvia els teus hàbits capil·lars i prescindeix d’aquesta mena de tractaments.

Evita manipular el teu pèl en excés: És millor evitar els pentinats que tibin el cabell i no pentinar-lo massa.

No t’exposis a altres estímuls que danyen el cabell: El tabac no és bo per al cabell, ja que alguns estudis s’ha demostrat una relació entre el tabaquisme i la calvície entre els homes. I tampoc és recomanable una exagerada exposició del teu cabell al sol o altres fonts de llum ultraviolada.

Per estasdemoda.com / AMIC – Tot Sant Cugat