Consells per a estalviar en la rentada de la roba

Una dona fent la bugada (iStock)

La premissa d’estalviar és essencial per a la majoria de les llars. Una manera de fer-ho és en el moment de fer la bugada. Compartim alguns consells per a estalviar electricitat i aigua a l’hora de rentar la roba.

Usar l’aigua a baixa temperatura. Tret que calgui rentar peces molt brutes, amb taques de greix, l’aigua temperada o freda és suficient.

No omplir la rentadora en excés. No s’ha de posar la rentadora amb dues o tres peces, però convé no omplir-la en excés. En el manual d’aquest electrodomèstic es troba el pes màxim de roba que es pot ficar en cada rentada. Per a calcular millor, es pot pesar la bugada diverses vegades abans de començar. Cal no oblidar deixar un espai d’uns 10 centímetres entre les peces i el tambor.

Utilitzar rentadores amb càrrega frontal. Encara que aquestes rentadores tenen menys capacitat que les que tenen la porta en la part superior, consumeixen menys aigua i energia. I són més delicades amb la roba!

No utilitzar el programa ràpid. Aquests programes renten en menys temps, però gasten més. Per què? Per a aconseguir el mateix resultat que amb un programa més llarg, cal escalfar l’aigua en menys temps, i gasta més.

Prerentada? No és necessari (tret que la roba estigui molt bruta).





Per Consumer/eroski.com