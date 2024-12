Consells per a enlluernar en aquestes festes

Una dona atractiva i ben maquillada per a anar de festa (Belleza Activa)

Ens trobem immerses en les festes nadalenques i a totes ens agrada estar perfectes per als dinars i sopars amb amistats i per a les reunions familiars. Aquests dies ens podem comprar regals que sorprenguin les nostres parelles i invertir en nosaltres per tal d’enlluernar en aquestes dates. I, per a aconseguir-ho et donarem uns consells infal·libles.

Mantingues uns cabells sans i anima’t a un canvi de look

Els nostres cabells representen una de les nostres senyes d’identitat, per la qual cosa renovar el nostre estil amb un tall o color nou sempre atraurà les mirades. De fet, un dels avantatges de la coloració és que pots fer-la a casa, encara que sempre és aconsellable consultar a la teva perruquera de confiança sobre les millors opcions per a sorprendre i, alhora, estar perfecta.

Això sí, abans i després de passar per la perruqueria la cura dels cabells és important. Aquestes èpoques de fred i humitat afecten l’aparença i salut dels teus cabells, per la qual cosa t’aconsellem que inverteixis en productes que responguin a les teves necessitats particulars per a presumir dels cabells aquestes festes.





Pell radiant

Igual que els cabells, la cura de la pell resulta fonamental si volem veure’ns (i que ens vegin) bé. Amb el fred, la pell tendeix a ressecar-se i enfosquir-se, per la qual cosa no hem de descurar la hidratació. Una bona rutina facial, acompanyada de protector solar si és pel dia, ens aportarà lluminositat i farà que tinguem un millor aspecte. A més, gaudir d’una bona hidratació en el rostre és la base perquè el nostre maquillatge enlluerni, com t’expliquem a continuació.





Maquillatge per a enlluernar

Tant si t’agrada el maquillatge com si no ets molt aficionada, un bon maquillatge és clau per a veure’t radiant en les teves reunions amb amics i família. No obstant això, no vol dir que hagis de maquillar-te en excés, ja que sempre pots decantar-te per un estil més natural, però sí que et recomanem invertir en productes de qualitat perquè aguanti el ritme d’aquestes festivitats. Així doncs, una base que mantingui hidratat el rostre, un delineat suau i una lluentor de llavis és més que suficient per a veure’t preciosa aquests dies. Encara que si t’encanta maquillar-te, recorda que per festes arriben colors que són tendència i amb els quals pots jugar per a crear un look espectacular.





Estrena un perfum nou

Finalment, si ets de les que sempre utilitzen la mateixa fragància cada dia, és el moment de sorprendre apostant per un perfum nou. Tenint en compte sempre els teus gustos, tria un perfum amb caràcter i més intens que les aromes que sols portar. Així mateix, no oblidis aplicar-lo en els canells, darrere del lòbul de l’orella i en el coll, amb cura de no passar-te per a no estressar el teu olfacte i el dels qui t’envolten. D’aquesta manera, aconseguiràs que la teva presència se senti d’una manera subtil i no deixi indiferent a ningú





Per bellezactiva.com