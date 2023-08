Consells per a banyar un gat amb la pell sensible

Una persona netejant el gat a la banyera (iStock)

Sempre s’ha dit que els gats i l’aigua no es porten massa bé. I la veritat és que no és així. Cert és que són mascotes molt acurades amb la seva higiene diària, que realitzen per si mateixos amb l’ajuda de la seva llengua. Però, a vegades o de manera periòdica, convé banyar-los igualment.

I aquí cal tenir en compte la pell del gat perquè, com succeeix amb les persones, hi ha felins que la tenen més sensible que altres. Això ha de tenir-se en compte. Què es pot fer? Amb aquests consells, no hi haurà cap problema.

Per a banyar al gat, el primer que cal tenir en compte són els productes que s’utilitzaran. En aquest cas, en tenir la pell sensible, cal que tot el que s’empri per a la seva neteja segueixi unes pautes. Una de les principals és que els xampús continguin ingredients naturals no perjudicials, a més de tenir una formulació que estigui adaptada a les pells sensibles i delicades dels gats.

A més, cal conèixer altres factors relacionats amb el bany del gat, com la periodicitat per a banyar-lo. En aquest cas, convé parar esment a diversos aspectes com l’entorn en el qual viu, el tipus de pèl i la brutícia que tingui en el moment de banyar-lo. No obstant això, com a pauta general, es recomana netejar al gat una vegada al mes amb la finalitat d’evitar al·lèrgies en la pell i evitar l’aparició de dermatitis. Així i tot, consulta al teu veterinari, per a recomanacions específiques.

També és clau com banyar al gat. És fonamental seguir una sèrie de passos. El primer d’ells és raspallar-ho perquè s’elimini tot el pèl sobrant amb la finalitat d’evitar que es formin boles de pèl en l’intestí per la neteja que fan amb la seva llengua durant la qual és habitual que s’arrossegui pèl. És el moment, a més, de comprovar si es té algun paràsit.

Després d’aquest pas, el següent és preparar la banyera amb aigua temperada per a banyar al gat per tot el cos amb l’ajuda d’una esponja. Posteriorment, s’aplica el xampú, procurant que el gat estigui relaxat i tranquil i evitant que entri en zones delicades com els ulls. Tampoc és convenient fregar amb molta força. Una vegada finalitzat, el següent a fer és eixugar-lo completament amb una tovallola suau i sempre de manera delicada.





Per animalmascota.com