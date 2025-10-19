Consells per a aprofitar els descomptes quan hi hagi rebaixes

Les rebaixes -per a molta gent- són l’oportunitat ideal per a aconseguir productes a preus reduïts, però cal seguir algunes pautes per a aprofitar-les al màxim. Val a dir que és important informar-se dels períodes de rebaixes, primer, per a poder planificar les compres, després. Quan es tracta de descomptes, és essencial comprovar que els preus rebaixats estan clarament indicats, mostrant el preu habitual i el nou preu amb el descompte. Així s’eviten sorpreses i es garanteix que realment es tracta d’una oferta. A més, els productes rebaixats han d’estar separats dels no rebaixats per a evitar confusions.
També és fonamental assegurar-se que els articles no estiguin deteriorats i que ja formaven part de l’oferta habitual abans del període de rebaixes. Respecte a la forma de pagament, si l’establiment accepta targetes durant l’any, hauria de fer-ho també durant les rebaixes.
Per a no gastar més del compte, és recomanable fer una llista de necessitats i ajustar-se a un pressupost establert. Comprovar els preus en diferents botigues i mantenir un ús responsable de les targetes de crèdit ajudarà a controlar les despeses.
Per Tot Sant Cugat