Tothom té una o diverses peces favorites que ens fa por rentar pel possible desgast. I és que una peça de roba descolorida i que ja no presenti un aspecte com el que tenia quan la vam comprar no ens convidarà a posar-nos-la. Així que compartim alguns consells per a allargar la vida de la teva roba:

Llegeix les etiquetes. És on trobaràs les regles d’or per a la cura adequada de cada peça. Separa la roba per color. No barregis colors clars amb foscos perquè poden tenyir-se. No la rentis seguit. És millor tractar les taques de manera individual, però després d’un parell de posades si que serà necessari rentar-la. Atenció als teixits. Existeixen peces que requereixen major atenció. Llegir l’etiqueta farà que sàpigues com fer-ho. Renta la roba a l’inrevés. Això farà que la part visible reflecteixi menys danys, protegiràs les costures, evites pelusses i el seu color dura més temps. Estendre correctament. Evita eixugar la roba amb l’assecadora; és millor eixugar-les a l’aire lliure. Evita que el sol li doni directe, i col·loca les pinces en la part de les costures. Evita la humitat. Posa absorbents d’humitat on guardis la roba. Planxa segons s’indica. Utilitza la temperatura que indiqui la planxa per a cada tela. Cicles de rentada. No usis una mateixa rentada per a tot, respecta les condicions de cada peça i això allargarà la seva vida.