Consells per a acabar amb les potes de gall

Una noia sense potes de gall als ulls (iStock)

Siguem realistes, les arrugues que formen les potes de gall són inevitables i normals. Es formen, principalment, per l’ús repetit dels músculs al voltant dels ulls per a les expressions facials. Quan envellim, la pell al voltant dels ulls es torna més fina i perd elasticitat, la qual cosa, junt amb els moviments musculars, es manifesta en la formació de línies fines sota i als costats de l’ull.

Lamentablement, no és possible prevenir les arrugues sota els ulls, ja que tots usem aquests músculs, però sí que pots reduir-les. Tots sabem l’important que té el SPF (el nivell de protecció que el protector solar brinda contra els raigs UVB), però molts tendim a oblidar-nos d’aplicar-lo al voltant d’aquesta àrea tan delicada. La llum del sol danya la delicada pell al voltant dels ulls. L’ideal és aplicar un SPF mineral fins a la línia de les pestanyes.

Dorm de 7 a 9 hores cada nit. El somni és molt important quan es tracta de la reparació i restauració de les cèl·lules dins de la pell.

Treu-te el maquillatge amb cura. Qualsevol estirada de l’àrea al voltant de l’ull, és una forma segura d’accelerar la formació d’arrugues. En lloc de fer servir desmaquilladors a base d’alcohol, tria fórmules a base d’oli que llisquin molt i fonguin la màscara de pestanyes.

Empra cremes per als ulls que siguin correctes per a tu. Pots demanar consell al teu especialista, o a la farmàcia, on et diran la més indicada segons el teu tipus de pell.





Per estasdemoda.com