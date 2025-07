Consells molt senzills per a fer que el perfum duri tot el dia

Una dona aplicant-se perfum (Belleza Activa)

T’apliques perfum al matí i al migdia ja no queda ni rastre? No ets l’única. Aconseguir que la fragància ens acompanyi tot el dia és possible, però requereix alguna cosa més que un simple vaporitzat en el coll. Saber com fer que el perfum duri tot el dia implica conèixer les zones clau del cos, les tècniques d’aplicació adequades i alguns trucs que prolonguen el seu olor deixant sense necessitat de reaplicar constantment.

Sigui el que sigui el teu estil —fresc, floral, especiat o envolupant—, hi ha maneres d’aconseguir que el teu perfum es mantingui fidel del matí a la nit. Aquí et donem les claus per a convertir cada aplicació en un ritual de llarga durada.





Hidrata abans de perfumar-te

Una pell hidratada reté millor les aromes. Abans d’aplicar la teva fragància, estén una loció corporal neutra o una específica del mateix perfum per a crear una base que el fixi. Les pells seques tendeixen a absorbir el perfum més ràpid, per això notaràs que dura menys.

Un truc molt eficaç és aplicar una petita capa de vaselina en les zones on vagis a perfumar-te: crea una pel·lícula protectora que ajuda a atrapar i alliberar l’aroma de forma més gradual.





Aplica el perfum en els punts de pols

Les zones de pols són les àrees on la pell és més càlida a causa de la proximitat amb els vasos sanguinis. Aquesta temperatura natural potència la difusió del perfum, fent-lo més perceptible i durador.

Les zones clau que no poden faltar:

– Darrere de les orelles

– En la base del coll

– En la clavícula

– En la part interna dels canells

– En la cara interna dels colzes

– Darrere dels genolls

Molt important: evita fregar els canells entre si després d’aplicar el perfum. Aquest gest clàssic trenca les molècules aromàtiques i redueix la durada de l’aroma.





Polvoritza a distància i en els cabells (amb productes específics)

La manera d’aplicar també influeix. Vaporitzant el perfum a uns 15-20 cm de distància, aconseguiràs una boira més uniforme i menys concentrada. Si l’apliques massa a prop, l’alcohol pot ressecar la pell i evaporar-se més ràpid.

I els cabells? Sí, també pots perfumar-los. Això sí, amb perfums capil·lars específics, que estan formulats sense alcohol per a no ressecar la teva cabellera. Una tècnica alternativa: perfuma la teva pinta abans de passar-lo pels cabells.





Perfuma la teva roba (però amb precaució)

La roba –especialment teixits naturals com a cotó o llana– reté molt bé l’aroma. Pots polvoritzar la teva fragància en el folre de l’abric, en una bufanda o a l’interior de la jaqueta. Això sí, compte amb els teixits delicats o clars: l’alcohol i alguns olis essencials poden deixar taques.

Una tècnica alternativa: ruixa un mocador que portis amb tu. Així, deixes un deixant subtil cada vegada que et mous.





Per bellezactiva.com