Consells i mètodes per al control de males herbes

Si tens un jardí o un hort, és necessari que facis un control de males herbes, que són un conjunt de plantes que creixen entrecreuant les seves branques entre si. Interfereixen en el desenvolupament d’altres plantes i per això és necessari controlar-les. Et proposem alguns mètodes.

Mètode tradicional: a mà, o aixada:

Aquests són mètodes bastant tradicionals i segurament seran els que més utilitzis. Sobretot en zones petites en les quals no es pot usar herbicides, ja que poden danyar les plantes que es troben al voltant.

Empra sempre guants quan vagis a desfer-te de les males herbes. És important regar el dia anterior, així les males herbes s’extrauran més fàcilment. Intenta extreure la quantitat més gran d’arrels possibles.

Si prefereixes usar una aixada, procura triar una petita i estreta. Això et permetrà poder treballar entre plantes. A més procura que tingui un mànec llarg perquè l’esquena no es ressenti tant.

Mètode: desbrossadora:

La desbrossadora talla les males herbes arran de terra, no les arrenca, i això significa que no les mata. En aquest cas la mala herba continuarà vivint baix terra.

Si faràs servir aquest mètode per a desfer-te de les males herbes, és important que vagis amb compte. La desbrossadora és una eina potent que pot danyar a altres plantes i als troncs dels arbres.

Mètode: herbicides:

Els herbicides són excel·lents mètodes d’eliminació de males herbes, però també cal tenir molta cura perquè no són tan selectius com els que hem comentat anteriorment.

Sempre que es pugui és millor evitar l’ús d’aquest mètode, ja que els herbicides són productes químics que contaminen molt. Els herbicides poden tenir risc tant per a altres plantes, com per a la fauna i les persones de voltant.

Els herbicides són mètodes molt eficaços contra les males herbes més dures. Cal usar-los quan no queda més remei i sempre tenint precaució.