Consells dietètics en cas d’esofagitis

L’esofagitis és la inflamació de la mucosa que recobreix l’esòfag, el conducte que connecta la boca amb l’estómac. La causa més comuna de la seva aparició és l’acidesa estomacal, que provoca el reflux del contingut de l’estómac (àcid) cap a l’esòfag. També hi ha altres circumstàncies, com una cirurgia, l’existència d’una hèrnia de hiat, la ingesta de determinats medicaments o els vòmits persistents.

Si tens esofagitis, pots tenir algun o diversos d’aquests símptomes: Dificultat per empassar, sentir dolor en empassar, dolor en el pit, especialment darrere de l’estèrnum, acidesa, o regurgitació àcida.

Respecte a les causes, es pot deure al reflux de l’àcid estomacal a l’esòfag, a una infecció, a la presa de medicaments per via oral o a diverses al·lèrgies. Així mateix, hi ha malalties, com l’hèrnia de hiat o la SIDA, que també poden derivar en esofagitis.

L’objectiu dietètic és tractar de disminuir l’acidesa de les secrecions gàstriques i seleccionar aliments que suavitzin la mucosa i calmin la irritació i el dolor. Els consells passen per: