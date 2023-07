Consells de seguretat per a evitar robatoris en les vacances

Vídeo: Policia d’Andorra

Si aquest estiu es marxa de vacances o es passaran alguns dies fora de casa, aquesta informació facilitada per la Policia d’Andorra resultarà d’interès. Actualment, un dels mètodes més emprats pels lladres és el de marcar les portes. Acostumen a ser bandes organitzades i especialitzades en furts amb força a domicilis que entren als edificis i col·loquen a les portes dels pisos uns senyals transparents. Poden ser fragments de plàstic, o bé fils de cola o silicona que fixen entre el marc i la porta. Els poden posar a la part superior o a l’inferior, on és més difícil veure’ls.

Uns dies després, i fins i tot l’endemà mateix, els lladres tornen i verifiquen els marcadors. Si són a terra o els fils de cola s’han trencat, els delinqüents entenen que hi pot haver algú a casa i descarten el furt. En canvi, si els marcadors transparents estan intactes, interpreten que en aquell domicili no hi ha ningú, forcen el pany i entren.

En cas de detectar aquests marcadors a la porta o a la d’algun veí, es convenient trucar al 110 o al 872000 al més aviat possible.

Si es torna a casa després d’uns dies fora i, en el moment d’obrir la porta, es constata que s’ha estat objecte d’un furt amb força, cal avisar immediatament la Policia, s’ha d’intentar mantenir la calma i no tocar res per a no alterar l’escenari.

Si se sap que els veïns no són a Andorra i se senten sorolls provinents d’un pis que hauria d’estar buit, també s’ha de contactar la Policia.

Finalment, tot i que avui dia els malfactors compten amb material per a obrir els panys de les portes en pocs segons i sense deixar rastre, sempre es recomana tancar la porta amb doble volta de clau.





Abans de marxar i durant l’absència

Quan es marxa de vacances es poden minimitzar riscos si es prenen algunes precaucions:

1) No fer difusió a les xarxes socials de la intenció de marxar, ni tampoc de la durada de les vacances. Es poden compartir les fotografies a la tornada.

2) Tancar bé amb clau i, si n’hi ha, deixar l’alarma connectada.

3) No deixar joies o peces de valor a la vista i, per norma general, no guardar diners, joies ni objectes valuosos en el domicili. No deixar objectes de valor en terrasses sense tancament.

4) Mai amagar les claus sota la catifa de l’entrada ni a la bústia, en testos o a les caixes de comptadors, ja que poden ser localitzades amb relativa facilitat pels lladres.

5) No desconnectar totalment l’electricitat perquè el timbre de la porta desconnectat és un indici d’absència.

6) En absències llargues, demanar a algú de confiança que comprovi l’estat del domicili. És bo deixar-li un número de telèfon perquè contacti en cas de necessitat.