Consells de l’aire condicionat

Som a la primavera encara i fa setmanes que la calor de juliol i agost als migdies ens acompanya. L’aire condicionat s’ha engegat abans d’hora a molts indrets. En aquest sentit, us vull acostar dues consideracions.

En primer lloc, voldria comentar-vos que un aparell d’aire condicionat tipus bomba de calor o un carretó són aparells que, mitjançant l’evaporació, produeixen fred. De fet, és l’única manera que es coneix per fer-ho. El motor que ho fa possible i tot el sistema han de tenir una determinada potència i estar dimensionats en conseqüència si no volem quedar-nos curts i implicar també grans consums.

Actualment, penso, el més interessant si s’ha de fer la inversió, és la bomba de calor d’aerotèrmia. El sistema és més car, però ocupa un espai semblant i funciona amb una unitat exterior i uns splits interiors que ens permetran funcionar amb un consum 4 cops inferior al d’un aire condicionat amb bomba de calor convencional. Si tenim un consum baix i un habitatge petit potser costarà que surti a compte, però si el que tenim és un consum més elevat, calefacció a gas i un ús més freqüent, ens valdrà molt la pena prescindir dels radiadors i climatitzar (fred i calor) només amb electricitat. El gas desapareixerà per mandat de la UE, el gener del 2035 als edificis nous. El mes de gener proper, això ja passarà als edificis nous i rehabilitacions a la ciutat de Nova York, per exemple.

Atenció als aparells portàtils anomenats evaporadors o humidificadors que es venen amb tota una publicitat com si refredessin com aires condicionats. No s’hi acosten gens i es queden molt i molt curts en l’intent de refredar. Això si, gasten molt poc perquè, senzillament, gairebé no refreden.

Segona qüestió que us volia destacar. Observo en alguns aparcaments al sol que els conductors que pugen al cotxe en dies de sol i calor, connecten l’aire condicionat a tot drap i no baixen els vidres per res del món. Realment ha de ser molt difícil aguantar-ho. Suposo que ho fan per la idea que l’aire ha de funcionar amb finestres tancades. Això és cert, però quan ja han arribat a la temperatura triada per climatitzar. Un cotxe blanc al sol arribarà en aquesta època a uns 50 graus i un de negre a uns 60 °C. Vaja, per rostir-se. Aquest magatzem tan brutal de calor el podem disminuir amb el motor de l’aire condicionat engegat i mantenint finestres tancades. L’altra manera de fer-lo disminuir, és fent el mateix, però si obrim totes les finestres, evacuarem l’aire calent, doncs el de fora estarà entre 25 i 35 graus sovint durant l’estiu.

Així doncs, pugem al cotxe, obrim finestres, engeguem aire i circulem una bona estona amb l’aire engegat i finestres baixades. Quan notem que la calor a dins ja desapareix força, tanquem finestres. D’aquesta manera aconseguirem més ràpidament la temperatura de confort i farem funcionar menys i millor al motor de climatització del vehicle.