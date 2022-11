Consells a l’hora de prendre antibiòtics

Els antibiòtics són medicaments que maten o impedeixen la multiplicació de bacteris, però no són eficaços en grips i refredats, perquè aquestes malalties són causades per virus. Si t’han receptat antibiòtics, no deixis el tractament abans d’hora perquè si no acabes per complet amb els bacteris que han causat la infecció, els bacteris supervivents es tornen resistents. Segueix sempre al peu de la lletra les indicacions del teu metge i farmacèutic.

Consells:

Els antibiòtics no han de prendre’s per a curar grips i refredats perquè són causades per virus i els antibiòtics només són eficaços contra els bacteris.

No acudeixis mai a la farmàcia a comprar antibiòtics sense recepta mèdica perquè no poden ni han de vendre-te’ls.

Quan prens un antibiòtic, aquest passa al torrent sanguini i es reparteix per tot l’organisme, però el cos el va eliminant per això necessites una nova presa. Si t’oblides d’una presa, els nivells d’antibiòtic en sang disminueixen i els bacteris es fan més resistents.

No abandonis el tractament abans del temps prescrit encara que ja et sentis millor.

Llegeix el prospecte del medicament, sobretot l’apartat d’interacció amb altres medicaments o amb algun aliment determinat.

Cuida la flora intestinal perquè els antibiòtics no distingeixen entre bacteris bons i dolents i destrueixen la flora intestinal, provocant freqüentment diarrees.