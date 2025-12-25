Consell sobre vins en aquestes festes de Nadal

Maridar correctament un vi no és només qüestió de normes rígides; és un equilibri entre aromes, textures i sensacions que pot transformar un plat en una experiència gastronòmica memorable. Tot i això, existeixen pautes clàssiques i consells d’experts que ens poden ajudar a encertar sempre. I més en aquestes festes de Nadal on els àpats estan a l’ordre del dia.
1. Carns vermelles: vins potents i estructurats
Les carns vermelles —vedella, bou, xai— demanen vins capaços de mantenir el tipus davant de sabors intensos i greixos.
Ideals:
- Cabernet Sauvignon
- Syrah / Shiraz
- Rioja Reserva o Gran Reserva
- Priorat (Garnatxa i Carinyena)
Opinió d’experts:
Els sommeliers destaquen que els tanins ajuden a “netejar” la boca del greix i a ressaltar el sabor de la carn. Un vi massa lleuger podria quedar completament eclipsat.
2. Carns blanques i aus: vins més suaus i versàtils
Pollastre, gall dindi o porc lleuger demanen vins que no emmascarin la subtilesa del plat.
Ideals:
- Chardonnay jove o amb un toc de criança
- Vi negre jove de Garnatxa
- Pinot Noir (especialment per a pollastre rostit)
- Godello o Xarel·lo
Consell d’expert:
Si el plat porta crema o salses mantegoses, un Chardonnay fermentat en bota encaixa perfectament.
3. Peixos i marisc: blancs frescos i aromàtics
La regla clàssica “peix = vi blanc” continua sent útil, però hi ha matisos.
Ideals:
- Albariño
- Verdejo
- Sauvignon Blanc
- Txakolí
- Cava Brut Nature (amb marisc és una aposta excel·lent)
Excepció interessant:
Un vi negre suau com un Pinot Noir pot combinar molt bé amb peixos grassos com el salmó o la tonyina.
4. Pasta i arrossos: depèn de la salsa
La clau no és la pasta o l’arròs, sinó la salsa o el condiment.
Si és tomàquet o sofregit mediterrani:
- Chianti (Sangiovese)
- Tempranillo jove
- Garnatxa catalana
Si és crema, formatge o bolets:
- Vi blanc amb cos (Chardonnay, Viognier)
- Negres suaus com un Merlot
Per a risottos de marisc:
- Albariño o Godello
- Cava Reserva
5. Formatges: un món propi
Els formatges tenen tanta personalitat que requereixen maridatges específics.
Formatges tous o frescos (mozzarella, mató):
- Blancs suaus: Pinot Blanc, Muscat sec.
Formatges blaus:
- Vins dolços: Porto, Sauternes, Moscatell.
Formatges curats (manxec, cheddar):
- Negres potents: Rioja, Ribera del Duero.
6. Menjar picant: vins refrescants i poc alcohòlics
El picant incrementa la percepció d’alcohol. Per això, és millor optar per vins lleugers i frescos.
Ideals:
- Riesling (ideal pel menjar asiàtic)
- Gewürztraminer
- Rosat fresc
- Vins escumosos
7. Postres: dolç amb dolç
Si el vi no és tan dolç com les postres, el vi pot semblar amarg.
Per a xocolata negra:
- Vi de Porto
- Malvasia dolça
- Pedro Ximénez
Per a postres de fruita:
- Moscatell
- Cava dolç o semidolç