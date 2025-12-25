Consell sobre vins en aquestes festes de Nadal

Una copa de vi negre
Una copa de vi negre (iStock.com)

Maridar correctament un vi no és només qüestió de normes rígides; és un equilibri entre aromes, textures i sensacions que pot transformar un plat en una experiència gastronòmica memorable. Tot i això, existeixen pautes clàssiques i consells d’experts que ens poden ajudar a encertar sempre. I més en aquestes festes de Nadal on els àpats estan a l’ordre del dia.

1. Carns vermelles: vins potents i estructurats

Les carns vermelles —vedella, bou, xai— demanen vins capaços de mantenir el tipus davant de sabors intensos i greixos.

Ideals:

  • Cabernet Sauvignon
  • Syrah / Shiraz
  • Rioja Reserva o Gran Reserva
  • Priorat (Garnatxa i Carinyena)

Opinió d’experts:
Els sommeliers destaquen que els tanins ajuden a “netejar” la boca del greix i a ressaltar el sabor de la carn. Un vi massa lleuger podria quedar completament eclipsat.



2. Carns blanques i aus: vins més suaus i versàtils

Pollastre, gall dindi o porc lleuger demanen vins que no emmascarin la subtilesa del plat.

Ideals:

  • Chardonnay jove o amb un toc de criança
  • Vi negre jove de Garnatxa
  • Pinot Noir (especialment per a pollastre rostit)
  • Godello o Xarel·lo

Consell d’expert:
Si el plat porta crema o salses mantegoses, un Chardonnay fermentat en bota encaixa perfectament.



3. Peixos i marisc: blancs frescos i aromàtics

La regla clàssica “peix = vi blanc” continua sent útil, però hi ha matisos.

Ideals:

  • Albariño
  • Verdejo
  • Sauvignon Blanc
  • Txakolí
  • Cava Brut Nature (amb marisc és una aposta excel·lent)

Excepció interessant:
Un vi negre suau com un Pinot Noir pot combinar molt bé amb peixos grassos com el salmó o la tonyina.



4. Pasta i arrossos: depèn de la salsa

La clau no és la pasta o l’arròs, sinó la salsa o el condiment.

Si és tomàquet o sofregit mediterrani:

  • Chianti (Sangiovese)
  • Tempranillo jove
  • Garnatxa catalana

Si és crema, formatge o bolets:

  • Vi blanc amb cos (Chardonnay, Viognier)
  • Negres suaus com un Merlot

Per a risottos de marisc:

  • Albariño o Godello
  • Cava Reserva
     



5. Formatges: un món propi

Els formatges tenen tanta personalitat que requereixen maridatges específics.

Formatges tous o frescos (mozzarella, mató):

  • Blancs suaus: Pinot Blanc, Muscat sec.

Formatges blaus:

  • Vins dolços: Porto, Sauternes, Moscatell.

Formatges curats (manxec, cheddar):

  • Negres potents: Rioja, Ribera del Duero.
     



6. Menjar picant: vins refrescants i poc alcohòlics

El picant incrementa la percepció d’alcohol. Per això, és millor optar per vins lleugers i frescos.

Ideals:

  • Riesling (ideal pel menjar asiàtic)
  • Gewürztraminer
  • Rosat fresc
  • Vins escumosos
     



7. Postres: dolç amb dolç

Si el vi no és tan dolç com les postres, el vi pot semblar amarg.

Per a xocolata negra:

  • Vi de Porto
  • Malvasia dolça
  • Pedro Ximénez

Per a postres de fruita:

  • Moscatell
  • Cava dolç o semidolç

