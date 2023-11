Un plat de conill a l’all (Getty images)

A qui no li agrada un bon conill? En totes les seves formes és una exquisidesa. És veritat, també, que hi ha determinades persones que no els acaba de convèncer, però, segurament, és més pel que representa el conill com a animal, que no pas pel que aporta com a plat a la cuina. A la brasa, al forn, estofat amb un bon grapat de cargols… És una carn blanca sana i molt versàtil. Per a aquesta ocasió proposem un senzill conill amb alls.

Ingredients

1 conill tallat en trossos

6 grans d’all picats

1 ceba mitjana picada

2 tomàquets madurs triturats

1 branca de romaní. Amb farigola està igual o més bo. També va bé amb ambdues herbes

1 fulla de llorer

200 ml de vi blanc

Oli d’oliva extra verge

Sal i pebre al gust





Preparació

Escalfa una cassola gran amb un raig d’oli d’oliva a foc mitjà-alt.

Quan l’oli estigui calent, afegeix els trossos de conill i sofregeix-los bé per tots els costats fins que estiguin ben daurats. Retira els trossos de conill de la cassola i reserva’ls.

A la mateixa cassola, afegeix més oli si és necessari i afegeix la ceba picada. Sofregir la ceba fins que estigui tendra i daurada.

A continuació, afegeix els grans d’all picats i sofregir-los durant uns minuts fins que s’evaporin els seus aromes.

Afegeix els tomàquets triturats i cuina’ls fins que la salsa s’hagi reduït i hagi agafat un color més fosc.

Torna a posar els trossos de conill a la cassola i afegeix el vi blanc. Deixa bullir durant uns minuts perquè l’alcohol s’evapori.

Afegeix la branca de romaní i/o farigola i la fulla de llorer a la cassola. Redueix el foc a baix, cobreix la cassola i deixa cuinar el conill a foc lent durant uns 30-40 minuts, fins que estigui ben tendre. Recorda remenar de tant en tant i afegir una mica d’aigua si la salsa esdevé massa espessa.

Abans de servir, verifica el sabor i ajusta-ho amb sal i pebre al gust.

Serveix el conill a l’all calent, decorat amb unes fulles de romaní fresc, i acompanyat de pa o patates si ho desitges