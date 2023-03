Juan Juncosa

No saps què fer amb la teva vida? No saps quin camí triar? Et sents confós? La teva vida s’ha omplert d’irregularitats i no la sents estable? Sé que aquestes situacions i aquests sentiments són molt difícils de suportar. Quan algú se sent tan desarrelat i vulnerable, el primer seria, si és possible, poder tractar amb un professional que t’ajudi, que pugui escoltar-te.

Encara que no ho sembli, tot a la vida passa. Encara que pugui semblar irònic, si abans et senties bé i ara no; això significa que va passar. Vas passar d’un bon estat de vida a un dolent. T’asseguro que a l’inrevés també succeeix, que d’un moment dolent, també es passa a un bo.

A vegades els mals moments duren més del que ens agradaria, d’això no hi ha cap dubte. No deixa de ser una part més de la teva vida. Una part que has de passar i a la qual hauràs de sobreposar-te amb el temps. Potser i només potser, ja vas viure el teu millor moment de vida. Hi ha gran quantitat d’artistes que han sigut famosos i després ho han deixat de ser. Podria servir això a tall de comparació per a acceptar que es pot tenir un altre estil de vida.

Si el que t’ocorre és que ho has perdut. També recorda que hi ha gent que ha triomfat al voltant dels 70 anys. I la gran majoria d’éssers humans podem considerar que han triomfat pel simple fet d’haver viscut una vida. Que encara que no t’ho sembli, és un fet que té molt mèrit.





Tots els articles a www.juanjuncosa.com.