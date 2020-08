Confiscat tabac de contraban valorat en prop de 4,000€

Dijous passat, 20 d’agost, com a resultat de la realització d’un control fiscal per part d’efectius de la Guardia Civil, sota la direcció de l’Administrador de la Duana de la Farga de Moles, es van intervenir la quantitat de 860 paquets de tabac de diverses marques, valorats en 3.868 euros, procedint-se a aixecar acta per una infracció de Contraban.

La intervenció es va produir sobre les 19:00 hores, quan un vehicle marca Peugeot, ocupat per tres persones, va accedir a la duana procedent d’Andorra pel carril verd (res a

declarar).

Els agents, després de realitzar una inspecció fiscal del vehicle, varen observar ocultes a l’interior de diverses maletes, així com en el buit de la roda de recanvi, la quantitat de tabac indicada, reconeixent la propietat del que s’ha descobert, un dels ocupants, concretament A.Ş de 60 anys, home i de nacionalitat francesa.

Un cop verificada la mercaderia confiscada pels agents en les dependències de l’Agència Tributària, i en presència de l’oficial de Viatgers, es va procedir a aixecar acta per Infracció de Contraban quedant el gènere decomissat dipositat a la Duana de la Farga de Moles.

Text i fotos Guardia Civil