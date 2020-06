Confirmats dos nous contagis de COVID-19 a l’Aran

El Conselh Generau d’Aran ha informat aquest dimarts que s’ha detectat dos nous contagis de COVID-19 a la vall. Un d’ells és una de les 16 persones que dies enrere havien participat en una barbacoa col·lectiva al municipi de Naut Aran, de la qual se n’ha confirmat fins ara 8 contagis; és a dir, la meitat de les persones que hi van assistir. L’altre nou encomanat no té cap relació amb aquells fets. Tots dos han estat diagnosticats mitjançant les proves PCR.

Ara mateix, tots els nous contagiats que s’ha confirmat els darrers dies estan en aïllament domiciliari i presenten símptomes lleus de la malaltia. Els serveis sanitaris aranesos han assegurat que aquest nou brot està “controlat”, tot i que estan en espera dels resultats de les noves proves que s’han fet a d’altres persones d’aquell entorn. La bona notícia, matisen, és que han donat negatiu les proves fetes a la resta dels qui van participar a la barbacoa, que va tenir lloc el 16 de juny.

Cal recordar que la Val d’Aran és la zona de l’Alt Pirineu on hi ha hagut més contagis de coronavirus des de l’inici de la pandèmia: en total ja en sumen 179, dels quals 105 s’han confirmat amb les proves PCR; i 74, amb proves immunològiques. Per això, el Conselh Generau ha insistit a demanar prudència tant a veïns com a visitants.