Confirmacions al Santuari de la Mare de Déu de Meritxell

Aquest diumenge, 18 de setembre, l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, va administrar el sagrament de la Confirmació a 19 joves de la Parròquia de Canillo al Santuari-Basílica de la Mare de Déu de Meritxell.

Van concelebrar amb l’Arquebisbe, el Rector de Canillo i encarregat del Santuari, Mn. Ramon Rosell, i el secretari Mn. David Codina. Hi van assistir els consellers de comú Begoña Rubio Manzano; Rafel Casal Carboné i Elisabeth Font Álvarez, que al final de la celebració eucarística va dirigir unes paraules als joves confirmats, en nom del comú. Hi van participar una gran quantitat de fidels.

A la seva homilia l’Arquebisbe Joan-Enric va recordar les paraules que havia pronunciat pocs dies abans el mateix Santuari-Basílica de Meritxell en la festa de la Mare de Déu de Meritxell animant els joves a “no abaratir els somnis”.

Els va animar a ser joves compromesos amb ideals alts, que no es conformen amb poca cosa, sinó que tenen aspiracions altes com la fe, la família, la bondat i el servei. Mons. Vives els va exhortar a ser persones de fe que no renuncien a les seves arrels cristianes i glossant les lectures de la Paraula de Déu proclamades, els va animar que els diners i la competició pel tenir no els ofegués el més important que és el seu interior, la fe, i el ser persones de profit.

“Jesús adverteix que hi ha coses que ens poden prendre l’autèntica felicitat si no les sabem situar en el seu lloc just, com per exemple, els diners i les riqueses”, va manifestar el copríncep episcopal. Va animar els joves a ser despresos, austers i senzills, posant la seva felicitat no en els béns de la Terra sinó en els valors autèntics i perdurables: la fe, la família, el servei, la cura de la natura, la solidaritat envers els més pobres.

L’Arquebisbe va felicitar els pares i padrins que s’han interessat per l’educació cristiana dels adolescents i joves i els va exhortar a continuar sempre la tasca d’acompanyament dels seus fills i fillols. Finalment, adreçant-se als joves, els va explicar com aquell dia rebien la plenitud de l’Esperit Sant que davallaria sobre ells i “els faria els seus testimonis i els marcaria, tatuaria, segellaria, per sempre”.

Al final de la missa l’Arquebisbe va regalar als joves confirmats un Nou Testament animant-los a llegir-ne cada dia un breu fragment. La parròquia de Canillo els va regalar un llibre sobre la història del Santuari-Basílica de Meritxell i el comú, un bolígraf.