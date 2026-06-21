Conferència sobre el sòl pelvià femení a càrrec de Mireia Grossmann

La fisioterapeuta, osteòpata i divulgadora especialitzada en salut femenina, Mireia Grossmann, oferirà el divendres 26 de juny, a les 19 hores, una conferència gratuïta a l’auditori de la Llacuna d’Andorra la Vella sota el títol “Sòl pelvià femení, un món entre les cames i més enllà”. L’activitat s’emmarca dins del Programa de Divulgació de la Salut Pelviana, impulsat pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra (COFA), amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania informació rigorosa, actualitzada i accessible sobre la salut del sòl pelvià femení.
Durant la conferència, Grossmann abordarà el paper fonamental del sòl pelvià en la salut de les dones al llarg de totes les etapes de la vida. La sessió permetrà entendre millor com aquesta estructura està relacionada amb aspectes tan diversos com la continència urinària, la sexualitat, l’embaràs, el postpart, la menopausa, la postura corporal i el benestar físic i emocional.
Amb un estil divulgatiu, proper i directe, la ponent també contribuirà a trencar tabús i silencis que encara envolten la salut íntima femenina, promovent una major consciència corporal i eines pràctiques per a la prevenció i la cura.
UNA DE LES VEUS DE REFERÈNCIA EN SALUT FEMENINA
Mireia Grossmann s’ha consolidat com una de les principals divulgadores en l’àmbit del sòl pelvià, la sexualitat femenina i la menopausa. Fisioterapeuta, fisiosexòloga i osteòpata, fa més de vint anys que acompanya dones en processos de salut i autoconeixement corporal. És autora de diversos llibres de referència sobre sòl pelvià i menopausa i col·labora habitualment amb mitjans de comunicació com TV3, RAC1, Catalunya Ràdio, La Vanguardia o El Periódico.
La seva tasca divulgativa també té una gran repercussió a les xarxes socials, on la seva comunitat supera els 200.000 seguidors a Instagram, convertint-se en una de les veus més influents en divulgació sobre salut femenina en català i castellà.
L’acte està obert tant al públic general com als professionals de la salut interessats en aprofundir en una temàtica cada vegada més present en la conversa pública i en la prevenció del benestar femení.
Inscripció prèvia a través del formulari habilitat per l’organització: https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/formacio/conferencies/2026/6/sol-pelviafemeni-un-mon-entre-cames-mes-enlla-andorra-vella-oberta-public.