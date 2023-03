Conferència organitzada pel COAA amb el Dr. Joan Ramon Rossell com a ponent

Joan Ramon Rosell, al centre de la imatge (UPC)

Aquest dijous, dia 9 de març, a les 19 hores, en el marc del 6è cicle de conferències organitzades des del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) se celebrarà la conferència “Limecrete: formigons de calç”. La xerrada anirà a càrrec del Dr. Joan Ramon Rosell i Amigó, arquitecte tècnic, enginyer en organització industrial i Doctor per la UPC en el programa de Construcció, Restauració i Rehabilitació arquitectònica.

Rossell, és especialista en materials de construcció, patologia de l’edificació i expert en diagnosi i en rehabilitació d’edificacions. També és professor del departament de Tecnologia de l’Arquitectura, de les titulacions de Grau i Màster de les escoles Politècnica Superior de l’Edificació i Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, totes dues de la UPC.





El contingut

És possible fer formigons més sostenibles, sense ciment, amb resistències fiables? S’explicaran els “nous-vells” formigons de calç fets amb els materials actuals, amb prestacions ben definides, exposant-ne les bondats i les limitacions, així com alguns aspectes singulars del seu ús. S’exemplificarà en diverses obres singulars on s’han emprat i alguns projectes de futur.

El COAA prega que es confirmi l’assistència al correu electrònic info@coaa.ad o al tel. 861202