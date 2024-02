Conferència “Espanyols residents a Andorra. Prevencions i riscos fiscals al 2024”

La seu de l’entitat financera (Andbank)

Andbank ha informat sobre la conferència que tindrà lloc aquest proper dilluns, dia 19 de febrer, a les 19 hores, a la sala d’actes de l’entitat bancària, a Escaldes-Engordany. La xerrada porta per títol “Espanyols residents a Andorra. Prevencions i riscos fiscals al 2024″, i anirà a càrrec d’Stella Raventós Calvo. La ponent és advocada especialitzada en fiscalitat internacional i és sòcia d’addwill. Raventós estarà acompanyada per Maika Nin, la sòcia-directora de l’oficina d’addwill al Principat d’Andorra.

A l’acte, presentat per Maria Suárez, directora de Banca País d’Andbank, les expertes d’addwill compartiran les claus per a una òptima planificació fiscal per als espanyols residents a Andorra.

Stella Raventós abordarà les divergències existents entre els sistemes fiscals d’Andorra i Espanya, que cal conèixer per a minimitzar l’exposició als riscos associats a la residència andorrana.

Entre les prevencions a considerar, s’hi troben els aspectes normatius que afecten a la residència i el CDI Espanya-Andorra, així com la diligència deguda davant de situacions com un requeriment d’informació o possibles manifestacions de l’Agència Tributària Espanyola.

La ponència va dirigida a professionals del sector bancari i financer que treballen amb clients espanyols residents a Andorra, a assessors fiscals i gestors de patrimoni amb clients interessats en la residència andorrana i a espanyols residents a Andorra que desitgen resoldre els dubtes sobre llurs expectatives fiscals, accedint al coneixement d’una consultoria especialitzada en l’àmbit fiscal.

La conferència tindrà lloc el dilluns 19 de febrer a les 19 h, presencialment a la sala d’actes d’Andbank al Carrer Manuel Cerqueda i Escaler, 3-5, 5a planta, EscaldesEngordany. Les persones interessades s’hi han d’inscriure prèviament a través del telèfon d’addwill: (+376) 833 333 o al correu andorra@addwill.eu. L’aforament és limitat.





Stella Raventós Calvo

Stella Raventós, sòcia del Departament Tributari a addwill, és una professional altament qualificada amb una sòlida formació acadèmica, llicenciada en Dret i Història per la Universitat de Barcelona i amb un Màster en Dret Fiscal d’aquesta mateixa institució.

Actualment és presidenta del Comitè Fiscal de la Confederació Fiscal Europea (CFETax Advisers) des del 2017 i vicepresidenta de l’entitat, on ha ocupat diversos càrrecs des del 1995. Anteriorment, va fer carrera a l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF), on va ocupar la vicepresidència (1996-1999) i la presidència (2020-2023).

Per la seva voluntat divulgativa, ha exercit la docència, col·laborat amb entitats professionals com el Col·legi d’Advocats de Barcelona, és conferenciant habitual sobre Fiscalitat Internacional i Europea i és coautora de diversos llibres sobre la matèria.

La seva vasta experiència li permet aportar una visió única en qüestions tributàries a escala nacional i internacional.