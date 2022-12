Conferència del fotògraf James Whitlow Delano sobre la crisi mediambiental

El MW Museu de l’electricitat de FEDA acollirà aquest dijous, 1 de desembre, a les 19 hores, la conferència “Documentant les crisis ambientals del planeta”, una xerrada de James Whitlow Delano en què el fotògraf explicarà com treballa per a donar a conèixer problemàtiques ambientals diverses, com la gestió de les deixalles o el canvi climàtic. L’activitat s’emmarca dins els actes previstos per la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

Delano, estatunidenc establert al Japó, és l’autor d’“Un planeta submergit pel plàstic”, exposició que va formar part del Festival Internacional de Fotoreportatge Visa pour l’image – Perpignan, i que es pot visitar fins a finals d’any al MW Museu de l’electricitat gràcies a la col·laboració entre FEDA i l’Ambaixada de França. També va fundar @everydayclimatechange, un compte d’Instagram on sis fotògrafs documenten el canvi climàtic arreu del món.

Per a conèixer més sobre el treball de Delano, es pot visitar el seu web.