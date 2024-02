Conferència del COAA sobre l’arquitectura hospitalària

Informació de la conferència sobre arquitectura sanitària (COAA)

El dimecres, dia 21 de febrer, a les 19 hores, en el marc del 7è cicle de conferències organitzades des del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) se celebrarà la conferència “Innovació en l’arquitectura sanitària: Preindustrialització, accessibilitat i humanització”, a càrrec a càrrec de l’arquitecte, Luis Gotor, de PMMT. Tindrà lloc a la seu del COAA.

PMMT Arquitectura té més de 25 anys d’experiència en el disseny i construcció d’edificis hospitalaris i sociosanitaris. L’empresa, amb seus a Barcelona i a Madrid, està fundada pels arquitectes Patricio Martínez i Maximià Torruella, i s’especialitza en arquitectura d’alta complexitat, prestant especial atenció en la polivalència, l’eficiència, la inclusió, la salut i el benestar de les persones.

En aquesta conferència, Luis Gotor, arquitecte associat i director d’operacions a PMMT, compartirà com des de l’arquitectura afronten els reptes que els planteja el sector sanitari. També com, des de la seva aposta per a la innovació, poden anticipar-se a les necessitats canviants del sector amb la creació de noves tipologies constructives com l’I-Covid Hospital i l’Hospital Paramètric, la generació de coneixement entorn de l’arquitectura sanitària o l’elaboració de mètodes com Clear Code Architecture® i Friendly Materiales®.

Mitjançant l’explicació d’obres com la Clínica Girona, l’Hospital Paramètric, els Hospitals Covid o la Comfort Room del Nou Hospital Evangèlic, Luis Gotor introduirà als assistents en l’univers propi de l’equipament sanitari.