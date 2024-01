Conferència de Montserrat Fonts qui va viure una experiència propera a la mort

La ponent, Montserrat Fonts Salas (Universal TDL)

El dilluns, dia 29 de gener, a les 19 hores, a la Biblioteca comunal del Comú d’Escaldes-Engordany, tindrà lloc la conferència “Les matemàtiques de les emocions”, a càrrec de Montserrat Fonts Salas, investigadora des que va viure una experiència propera a la mort (ECM), l’11 de novembre de 1988, on va experimentar “el temps-espai que som”.

La seva investigació la va portar a descobrir “les matemàtiques emocionals que som i que viuen en el nostre ADN emocional”, segons ella mateixa manifesta. A través d’un mapa de vida únic i individual per a cada per persona, Fonts ajuda les persones que passen un mal moment en la seva vida, que repeteixen patrons que desestabilitzen la seves vides i que no els deixen ser lliures emocionalment.

Montserrat Fonts Salas va nàixer a Barcelona i, actualment, resideix a Alemanya des de fa mes de 20 anys. La seva premissa es basa en que “quan tens un problema emocional, no hi ha un càlcul matemàtic o una fórmula que el pugui resoldre?”.

Els seus treballs d’investigació en diferents àmbits, antroposòfics científics, psicològics, pedagògics, filosòfics, històrics, artístics, així com l’epigenètica i la física quàntica, van culminar amb el “mapa emocional TDL”.

Gràcies als processos matemàtics que treballem en el mapa emocional individual per a cada persona, “ens permet alliberar obstacles emocionals que viuen amagats i que són aliens a les persones que els viuen i que els pateixen emocionalment”, assenyala Fonts.

Aquesta conferència s’organitza amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany. Les persones interessades a assistir a la conferència “Les matemàtiques de les emocions”, a càrrec de Montserrat Fonts Salas s’han d’inscriure obligatòriament al telèfon 802 256 abans del 29 de gener.