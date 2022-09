Conferència a la Seu d’Urgell sobre l’assetjament escolar

L’Església Cristiana Evangèlica de la Seu d’Urgell organitza aquest dissabte, 1 d’octubre, una reunió per a seguir dues conferències en línia sobre l’assetjament escolar o bullying. L’activitat tindrà lloc al Centre Cívic el Passeig, amb la col·laboració de l’Ajuntament urgellenc.

La jornada començarà a 2/4 de 12 del migdia amb la primera sessió, titulada ‘Stop bullying’. Més tard, a 2/4 de 8 del vespre, es podrà seguir la xerrada ‘Vivir sin límites’. Ambdues s’emetran en streaming des del Palau de Congressos de Madrid i són a càrrec de Nick Vujicic, expert en l’assetjament escolar. Vujicic va néixer sense extremitats i va patir assetjament per part de companys d’escola. Al cap d’uns anys, va decidir dedicar la seva vida a fer servir la seva discapacitat per a canviar i millorar la vida dels altres. Des de llavors ha dut a terme més de 3.000 xerrades motivacionals i actualment duu a terme una gira de conferències per Europa.

Nick Vujicic ha escrit diversos llibres i el que presenta ara, ‘Vivir sin límites’, ha estat traduït a 32 idiomes. El principal missatge que vol transmetre és que tothom pot aconseguir una “vida plena” al marge dels obstacles que es trobi pel camí.